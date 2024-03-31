Текущие события
Хоккей. НХЛ
22:30
Ванкувер
Анахайм
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Чикаго
15
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Айлендерс
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Сан-Хосе
04
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Даллас
03
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Лос-Анджелес
42
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
30.03
Спартак
Металлург Мг
03
30.03
Авангард
Локомотив
02
28.03
Локомотив
Авангард
23
28.03
Металлург Мг
Спартак
53
26.03
Спартак
Металлург Мг
10
26.03
Авангард
Локомотив
42
25.03
СКА
Автомобилист
45
23.03
Автомобилист
СКА
25
Хоккей. КХЛ. Все результаты
20:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Фетисов: хочется спросить — кто мог дать команду, чтобы СКА предвзято судили?

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил заявление руководства СКА о предвзятом судействе армейского клуба в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

СКАКХЛ: таблица и календарь
Фетисов: хочется спросить — кто мог дать команду, чтобы СКА предвзято судили? | Источник: Чемпионат.com

«Хочется спросить, а кто мог дать команду, чтобы СКА предвзято судили? Есть ли такие люди, которые могут это сделать? На самом деле 20 тысяч людей ходит на хоккей, город живёт интересами СКА, не знаю, кто может на это пойти и ради чего, самое главное. Это просто невозможно. Случилось то, что случилось, команда проиграла, так скажем, по игре. Видел все эти голевые моменты, могу сказать, что Екатеринбург переиграл СКА в серии», — цитирует Фетисова «Советский спорт».

Впервые за 10 лет команда из Санкт-Петербурга не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В прошлом сезоне СКА в серии финала Западной конференции в шести матчах уступил ЦСКА.

Читайте также от «Чемпионат.com»
До Гретцки всего 49 шайб! Овечкин положил второй дубль подряд
«Я из Набокова состою!» Василий Уткин, каким вы его не знали
Бах — о России: агрессия против меня растёт с каждым днём
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь