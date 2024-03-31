Фетисов: хочется спросить — кто мог дать команду, чтобы СКА предвзято судили?

«Хочется спросить, а кто мог дать команду, чтобы СКА предвзято судили? Есть ли такие люди, которые могут это сделать? На самом деле 20 тысяч людей ходит на хоккей, город живёт интересами СКА, не знаю, кто может на это пойти и ради чего, самое главное. Это просто невозможно. Случилось то, что случилось, команда проиграла, так скажем, по игре. Видел все эти голевые моменты, могу сказать, что Екатеринбург переиграл СКА в серии», — цитирует Фетисова «Советский спорт».