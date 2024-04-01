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10:46 (мск), источник: Sport24

Харизматичная звезда с 0 очком в плей-офф. Ковальчук в «Спартаке» — провал или удача?

И завершит ли карьеру Илья, которому через 2 недели исполнится 41 год.

СпартакКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Спартак» завершил выступление в Кубке Гагарина на этапе второго раунда плей-офф, команда Алексея Жамнова проиграла в серии со счетом 2−4 «Металлургу». Для клуба, который год назад не попал в плей-офф и обладает не максимальным бюджетом, нынешний результат успех. Требовать от команды больше в первый год было бы слишком наивно. Однако находятся люди, недовольные результатом и трансферами красно-белых. Много разговоров об Илье Ковальчуке, который присоединился к команде в декабре.

Один из самых именитых российских игроков перед дедлайном подписал контракт со «Спартаком», решив продлить свою хоккейную карьеру после двухлетней паузы. Идея закончить карьеру в родном клубе, где больше 20 лет назад начинал свою путь, выглядела отличной. Вопрос был в том, в какой форме 40-летний нападающий и может ли он помочь красно-белым. В регулярном чемпионате он провел 20 матчей и набрал 8 (4+4) очков при показателе полезности «- 7». В плей-офф отыграл 5 встреч, остался без очков, показатель полезности «-2». По данным СМИ, его зарплата составила 15 млн рублей. Как оценивать статистику Ковальчука?

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Очевидно, в команду его приглашали не ради голов и передач. Точнее они стояли не на первом месте. Илья — близкий человек Алексею Жамнову, оба работали вместе в сборной России на Олимпиаде-2022. Главному тренеру «Спартака» нужен был такой человек в раздевалке, как Ковальчук. Авторитетный, харизматичный, работящий. И самое главное — он на стороне тренера. Справился ли с этой ролью именитый хоккеист?

Не будучи в команде, на этот вопрос сложно ответить. Но если оценивать со стороны, то скорее да, чем нет. Это стало понятно во втором матче в Магнитогорске, когда Жамнов выпустил 71-го номера, тот стал задевать соперника, вызывать у него эмоции, пытаясь разбудить свою команду. Несмотря на поражение в той игре, это сработало, уже дома «Спартак» забрал две встречи.

Да, Ковальчук был медленный, да не всегда успевал за соперником, да, приносил немного пользы в атаке. Но можно ли ждать другого от игрока, которому через две недели стукнет 41 год и который не играл два сезона? Нет, конечно. Каким бы талантом ты ни был, и как бы много ты ни тренировался, организм и возраст не обмануть. И, конечно, не стоит сравнивать Илью с Александром Овечкиным. Капитан «Вашингтона» на два года моложе, пауз в его карьере не было, как и больших травм. И все это имеет большое значение.

Помимо роли в раздевалки у Ковальчука была еще роль звезды команды. С ней он справился на пять с плюсом. Возвращение Ильи в «Спартак» стало большим медиасобытием. Хоккеист правильно себя вел с прессой, никому не отказывал, не грубил, не вляпывался в скандалы. Его имя всегда и везде привлекает внимание. И, конечно, он сделал «Спартак» популярнее и ярче. Можно по-разному относиться к Кови, но равнодушным он никого не оставляет.

Источник: РИА "Новости"

Логичный вопрос: что же дальше? Сам Илья не стал спешить и после поражения от «Металлурга» заявил, что ничего не решил.

«Давайте, время чуть пройдет, и на свежую голову будем принимать какие-то решения. Сейчас много эмоций, поэтому хочется отдохнуть», — сказал он в раздевалке.

В таком же духе он последние два года говорил о том, продолжит ли играть в хоккей. Но, кажется, тут Илья не лукавит — он действительно не определился с будущим. Ковальчук мог закончить три года назад, когда выиграл Кубок Гагарина (третий в своей карьере) с «Авангардом». Красивый момент, чтобы сказать «все, хватит». Но он этого не сделал.

Сейчас еще один красивый момент — сезон в родном клубе. И логичным, и правильным будет завершить карьеру и начать новую — нет сомнений, что в менеджерской должности харизматичный и активный Ковальчук может себя реализовать. Однако логика вновь может не сработать. Кови один из тех, кто не может отказаться от спортивного адреналина и драйва. Возможно, в этом году он снова не сможет сказать «нет».

Автор: Дарья Тубольцева

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