Что происходит в СКА? Ротенберг останется тренером, Медведева оштрафовали за критику судей | Источник: Спорт-Экспресс

СКА вылетел из Кубка Гагарина во втором раунде, уступив «Автомобилисту» (1−4). В армейском клубе сразу заявили, что совет директоров соберется 6 апреля и решит судьбу тренерского штаба, но сегодня заседание перенесли на две недели. Правда, с тренерским штабом вопрос решили и так — Роман Ротенберг остается главным тренером СКА.

«По поручению совета директоров тренерский штаб под руководством главного тренера и вся команда с новыми силами приступили к подготовке к следующему сезону. В межсезонье мы планируем без резких и хаотичных движений точечно усилить команду и в следующем чемпионате с новыми силами продолжить борьбу за Кубок Гагарина. Сохраним костяк команды, лидеров, которые прогрессировали в этом сезоне. В этом году у команды был свой фирменный почерк, который никого не оставил равнодушным. В следующем сезоне СКА планирует также играть в быстрый атакующий хоккей, который так полюбился болельщикам, для нас самое главное — это наши болельщики», — заявил председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

Интересно, что самого Медведева сегодня же оштрафовали за критику арбитров — после серии с «Автомобилистом» он назвал судейство предвзятым: «Самая бросающая команда лиги с самым атакующим стилем игры — но больше всех штрафа. И так с самого первого матча. Ничем иначе, кроме как предвзятостью, это объяснить нельзя».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240968&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

При этом состав СКА должен претерпеть изменения. Скорее всего, покинут команду защитники Сергеев и Пашнин, нападающие Швец-Роговой, Кадейкин и Лайпсик. Армейцам нужно качественное усиление: по информации «СЭ», особое внимание будет уделено обороне. Также СКА рассматривает приобретение еще одного вратаря в пару к Никите Серебрякову.