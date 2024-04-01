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20:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Что происходит в СКА? Ротенберг останется тренером, Медведева оштрафовали за критику судей

Команда из Петербурга уже вылетела, но привлекает к себе больше внимания, чем полуфиналисты.

СКАКХЛ: таблица и календарь
Что происходит в СКА? Ротенберг останется тренером, Медведева оштрафовали за критику судей | Источник: Спорт-Экспресс

СКА вылетел из Кубка Гагарина во втором раунде, уступив «Автомобилисту» (1−4). В армейском клубе сразу заявили, что совет директоров соберется 6 апреля и решит судьбу тренерского штаба, но сегодня заседание перенесли на две недели. Правда, с тренерским штабом вопрос решили и так — Роман Ротенберг остается главным тренером СКА.

«По поручению совета директоров тренерский штаб под руководством главного тренера и вся команда с новыми силами приступили к подготовке к следующему сезону. В межсезонье мы планируем без резких и хаотичных движений точечно усилить команду и в следующем чемпионате с новыми силами продолжить борьбу за Кубок Гагарина. Сохраним костяк команды, лидеров, которые прогрессировали в этом сезоне. В этом году у команды был свой фирменный почерк, который никого не оставил равнодушным. В следующем сезоне СКА планирует также играть в быстрый атакующий хоккей, который так полюбился болельщикам, для нас самое главное — это наши болельщики», — заявил председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

Интересно, что самого Медведева сегодня же оштрафовали за критику арбитров — после серии с «Автомобилистом» он назвал судейство предвзятым: «Самая бросающая команда лиги с самым атакующим стилем игры — но больше всех штрафа. И так с самого первого матча. Ничем иначе, кроме как предвзятостью, это объяснить нельзя».

Во время загрузки произошла ошибка.

При этом состав СКА должен претерпеть изменения. Скорее всего, покинут команду защитники Сергеев и Пашнин, нападающие Швец-Роговой, Кадейкин и Лайпсик. Армейцам нужно качественное усиление: по информации «СЭ», особое внимание будет уделено обороне. Также СКА рассматривает приобретение еще одного вратаря в пару к Никите Серебрякову.

Исходя из сегодняшнего заявления Медведева, можно сделать вывод, что в СКА довольны развитием организации, несмотря на не самые удачные результаты в последний сезон. Логика в отсутствии глобальных изменений есть — в прошлое межсезонье слишком мало приобретений оказались удачными. Так что, может, стоит дать нынешнему составу еще один шанс?

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