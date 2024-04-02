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01:06 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» против Урала. Стартует полуфинал Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Матчем в Ярославле между «Локомотивом» и «Трактором» во вторник стартует полуфинал Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В среду в первой игре в Магнитогорске встретятся еще две уральские команды — «Металлург» и «Автомобилист».

Локомотив
Металлург Мг
Трактор
АвтомобилистКХЛ: таблица и календарь

Полуфинальная стадия должна завершиться к середине апреля. В паре «Локомотив» — «Трактор» первые две игры, 2 и 4 апреля, состоятся в Ярославле, 6 и 8 апреля команды сыграют в Челябинске. «Металлург» и «Автомобилист» 3 и 5 апреля проведут матчи в Магнитогорске, 7 и 9 апреля — в Екатеринбурге. Пятые матчи серий, если они потребуются, запланированы на 10 и 11 апреля, шестые — на 12 и 13 апреля, седьмые — на 14 и 15 апреля.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мало кто прогнозировал, что именно эти команды станут полуфиналистами Кубка Гагарина, но результаты показывают, насколько хорошо эта четверка оказалась готова к плей-офф, в котором западные и восточные клубы встретились друг с другом уже на второй стадии. «Локомотив» в четвертьфинале переиграл «Авангард» (4−3 в серии), «Трактор» оказался сильнее московского «Динамо», которое стало победителем регулярного чемпионата (4−0), «Металлург» в шести матчах победил «Спартак» (4−2), а «Автомобилист» обыграл СКА (4−1).

Хоккей

КХЛ 2023-2024
1/2 финала, 3.04.2024, 17:00

Металлург Мг-Автомобилист-

«Металлург» успел отдохнуть после «Спартака»

Для «Металлурга» серия со «Спартаком» могла затянуться до начала апреля, если бы не победа в шестом матче в Москве со счетом 3:0.

«Было полтора дня выходных. Прилетели из Москвы, отдохнули. Сегодня собрались, потренировались во второй половине дня. Всегда дома хорошо начинать и иметь дома на одну игру больше. Это и хорошо, и приятно, есть в этом плюсы», — рассказал ТАСС спортивный директор магнитогорского клуба Сергей Гомоляко, отметивший, что особых изменений в составе команды перед первой игрой с «Автомобилистом» не планируется.

Магнитогорская команда в серии со «Спартаком», самой результативной командой регулярного чемпионата, продемонстрировала, как она надежно играет в обороне и может проводить контратаки. Абсолютно лучшим голкипером плей-офф (по проценту отраженных бросков и коэффициенту надежности) является 21-летний вратарь «Металлурга» Илья Набоков, проведший три из шести матчей с красно-белыми «на ноль». Обращает на себя внимание, что тренерский штаб пока не особо доверяет игравшему в свое время в СКА и московском «Динамо», привлекавшемуся в сборную России форварду Максиму Карпову. Он не играл во втором и третьем периодах шестого матча со «Спартаком», а на последней тренировке занимался с неиграющим составом.

«Автомобилист», в отличие от соперника по полуфиналу, имел на подготовку около недели. К тренировкам приступил капитан команды Сергей Широков, который сыграл только один матч в четвертьфинальной серии, а после победы над СКА сообщил ТАСС, что намерен принять участие в полуфинале с первых матчей этой стадии.

«Очень хорошо играют в нападении, большинстве, что было видно по прошлому сезону. В этом году они еще больше поработали, хорошо играют в обороне, очень много блокируют бросков. Очень сильная и организованная команда, против которой будет очень сложно играть», — охарактеризовал соперника Гомоляко. Год назад команды играли друг с другом в первом раунде плей-офф, тогда «Металлург» Ильи Воробьева, нынешнего главного тренера ЦСКА, выиграл в семи матчах.

Хоккей

КХЛ 2023-2024
1/2 финала, 2.04.2024, 19:30

Локомотив-Трактор-

«Локомотив», несмотря на усталость, находится в тонусе

«Трактор» первым вышел в полуфинал Кубка Гагарина и на протяжении 10 дней готовился к этой стадии. Челябинская команда имела на подготовку к серии с «Локомотивом» существенно больше времени, так как ярославцам для прохода в ½ финала потребовалось провести семь матчей.

«Несмотря на седьмой матч, не думаю, что у “Локомотива” есть усталость, — сказал ТАСС пятикратный чемпион России и трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко. — Они весь сезон так и играли, усталость может накапливаться, но есть и восстановительные мероприятия, и выходные. Ребята молодые, в тонусе, если ты хочешь стать чемпионом, то нужно все преодолеть».

По мнению Терещенко, именно «Локомотив» является главным фаворитом плей-офф. «Команда провела достаточно ровный регулярный сезон, она сбалансирована в плане действий атаки, обороны, вратаря. Команда знает и умеет играть, много атакует и умеет хорошо обороняться», — отметил он.

Изначально стадия ½ финала должна была начаться 1 апреля, однако сроки были сдвинуты в связи с траурными мероприятиями после теракта в подмосковном «Крокус сити холле».

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