Кравец заявил, что «Авангард» испортил ему тренерскую репутацию | Источник: Om1.ru

Бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец в интервью «Матч ТВ» прокомментировал свою отставку. По его словам, никаких новых предложений о работе после ухода из «Авангарда» ему пока не поступало. Кравец беспокоится о своей репутации.

«Как я тут услышал в одной передаче, вот такими действиями всё-таки портят тренерскую репутацию. Сейчас у всех в памяти остаётся только вот этот плей-офф, последние три игры. А то, что было сделано до этого, год назад — это всё куда-то исчезает», — поделился бывший главный тренер.

По его словам, отставка из «Авангарда» стала для него унижением и проявлением недоверия, несмотря на его заслуги.