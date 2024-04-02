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09:24 (мск), источник: Om1.ru

Кравец заявил, что «Авангард» испортил ему тренерскую репутацию

Экс-главный тренер омского клуба сообщил, что пока не получал предложений о работе.

Кравец заявил, что «Авангард» испортил ему тренерскую репутацию | Источник: Om1.ru

Бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец в интервью «Матч ТВ» прокомментировал свою отставку. По его словам, никаких новых предложений о работе после ухода из «Авангарда» ему пока не поступало. Кравец беспокоится о своей репутации.

«Как я тут услышал в одной передаче, вот такими действиями всё-таки портят тренерскую репутацию. Сейчас у всех в памяти остаётся только вот этот плей-офф, последние три игры. А то, что было сделано до этого, год назад — это всё куда-то исчезает», — поделился бывший главный тренер.

По его словам, отставка из «Авангарда» стала для него унижением и проявлением недоверия, несмотря на его заслуги.

«Может быть, вы слышали: считают, что Кравец не для больших дел, не для больших побед. А разве это не большое дело — поднять команду с последнего места и вывести её в финал конференции? Или при создании новой команды поднять её на второе место и пройти первый раунд?», — сказал Кравец.

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