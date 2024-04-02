Московское «Динамо» предложило рекордсмену КХЛ Гусеву продлить контракт

«Думаю, про финансы пресса подогревает, они не какие-то заоблачные и фантастические. Мы в общении с его агентами с середины февраля, он статусный хоккеист и может какие-то моменты обсуждать — кто тренер, кто партнеры. Он, наверное, это может себе позволить. По Никите по срокам и финансам все понятно, были технические моменты, которые мы закончим», — добавил спортивный директор Алексей Сопин.