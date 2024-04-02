Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Трактор
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Сиэтл
24
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Лос-Анджелес
43
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Эдмонтон
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Колорадо
41
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Питтсбург
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Детройт
24
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Флорида
64
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Айлендерс
ОТ
34
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
30.03
Спартак
Металлург Мг
03
30.03
Авангард
Локомотив
02
28.03
Локомотив
Авангард
23
28.03
Металлург Мг
Спартак
53
26.03
Спартак
Металлург Мг
10
26.03
Авангард
Локомотив
42
25.03
СКА
Автомобилист
45
23.03
Автомобилист
СКА
25
Хоккей. КХЛ. Все результаты
13:14 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» предложило рекордсмену КХЛ Гусеву продлить контракт

Перешедший прошлым летом в «Динамо» 31-летний олимпийский чемпион принял участие во всех 68 матчах регулярного сезона, набрав 89 очков.

Динамо МКХЛ: таблица и календарь
Источник: https://vk.com/dynamo_ru

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб «Динамо» предложил нападающему Никите Гусеву подписать новый контракт. Об этом на пресс-конференции сообщил президент и председатель совета директоров «Динамо» Виктор Воронин.

«Перед плей-офф было принято решение о продлении контракта с Гусевым, [Алексеем] Кудашовым, [Джорданом] Уилом, [Эриком] О’Деллом», — сказал Воронин.

«Думаю, про финансы пресса подогревает, они не какие-то заоблачные и фантастические. Мы в общении с его агентами с середины февраля, он статусный хоккеист и может какие-то моменты обсуждать — кто тренер, кто партнеры. Он, наверное, это может себе позволить. По Никите по срокам и финансам все понятно, были технические моменты, которые мы закончим», — добавил спортивный директор Алексей Сопин.

Перешедший прошлым летом в «Динамо» 31-летний олимпийский чемпион Гусев принял участие во всех 68 матчах регулярного сезона, набрав 89 (23 гола + 66 результативных передач) очков. 24 февраля в домашнем матче с владивостокским «Адмиралом» Гусев благодаря голевой передаче установил рекорд по количеству очков, набранных за один регулярный сезон, превзойдя достижение Сергея Мозякина, который в сезоне-2016/17 в составе магнитогорского «Металлурга» набрал 85 (48+37) очков. В девяти матчах плей-офф Гусев набрал 10 очков (3+7).

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «ТАСС»
Ирина Винер: народ не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе
Елистратов: их не беспокоит отсутствие россиян, это нужно принять как данность
"Очень жаль для всех и нашего хоккея, что мы едва не потеряли его"
Бах: миром управляют политики, а не мы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь