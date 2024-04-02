Московское «Динамо» предложило рекордсмену КХЛ Гусеву продлить контракт
Перешедший прошлым летом в «Динамо» 31-летний олимпийский чемпион принял участие во всех 68 матчах регулярного сезона, набрав 89 очков.
Перешедший прошлым летом в «Динамо» 31-летний олимпийский чемпион принял участие во всех 68 матчах регулярного сезона, набрав 89 очков.
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб «Динамо» предложил нападающему Никите Гусеву подписать новый контракт. Об этом на пресс-конференции сообщил президент и председатель совета директоров «Динамо» Виктор Воронин.
«Перед плей-офф было принято решение о продлении контракта с Гусевым, [Алексеем] Кудашовым, [Джорданом] Уилом, [Эриком] О’Деллом», — сказал Воронин.
«Думаю, про финансы пресса подогревает, они не какие-то заоблачные и фантастические. Мы в общении с его агентами с середины февраля, он статусный хоккеист и может какие-то моменты обсуждать — кто тренер, кто партнеры. Он, наверное, это может себе позволить. По Никите по срокам и финансам все понятно, были технические моменты, которые мы закончим», — добавил спортивный директор Алексей Сопин.
Перешедший прошлым летом в «Динамо» 31-летний олимпийский чемпион Гусев принял участие во всех 68 матчах регулярного сезона, набрав 89 (23 гола + 66 результативных передач) очков. 24 февраля в домашнем матче с владивостокским «Адмиралом» Гусев благодаря голевой передаче установил рекорд по количеству очков, набранных за один регулярный сезон, превзойдя достижение Сергея Мозякина, который в сезоне-2016/17 в составе магнитогорского «Металлурга» набрал 85 (48+37) очков. В девяти матчах плей-офф Гусев набрал 10 очков (3+7).