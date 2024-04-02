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18:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА уже не будет прежним. Как изменится команда при Илье Воробьеве

В следующем сезоне красно-синие предстанут совсем в другом виде.

ЦСКАКХЛ: таблица и календарь
ЦСКА уже не будет прежним. Как изменится команда при Илье Воробьеве | Источник: Спорт-Экспресс

За последние несколько лет все мы привыкли к тому, что ЦСКА — пожалуй, самая стабильная команда по составу. Какие-то детали могли меняться, но лидеры оставались прежними. Нестеров, Григоренко, Слепышев, Мамин, Окулов, Плотников, Карнаухов — эти фамилии уже давно стойко ассоциируются с армейцами Москвы и их победами. Но вылет в первом раунде нынешнего Кубка Гагарина заставил руководство ЦСКА пойти на решительные меры.

В первую очередь команду покинул главный тренер Сергей Федоров, выигравший два кубка подряд, — его место занял Илья Воробьев. Решения по составу не заставили себя долго ждать. Буквально на следующий день после назначения Воробьева ЦСКА расторг контракт с вратарем Иваном Федотовым, который позднее подписал контракт с «Филадельфией». Надежды на Федотова не оправдались, и в ЦСКА решили отпустить игрока в НХЛ.

Кто займет его место, пока непонятно, но кандидатов не так уж и много. Пожалуй, главный претендент — Иван Просветов, который в системе «Колорадо» играет то в НХЛ, то в АХЛ. Один раз Просветов уже отказался от выгодного предложения ЦСКА, но сейчас, кажется, настало время возвращаться. На рынке свободных агентов есть Тимур Билялов, но его контракт обойдется дороже. Рисков с его подписанием будет не меньше, чем с Просветовым.

Важнейшие изменения коснутся атакующей линии армейцев. Контракты заканчиваются у Михаила Григоренко и Сергея Плотникова. Первым активно интересуется «Локомотив», вторым — «Амур», при этом обоих игроков рассматривают в качестве усиления СКА и еще несколько топ-клубов.

Наверняка покинут ЦСКА, несмотря на действующие до 30 апреля 2025 года контракты, нападающие Константин Окулов и Антон Слепышев. Оба явно разочаровали в нынешнем сезоне: видимо, игроки слишком долго находятся в одной команде, и им надо сменить обстановку.

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ЦСКА хочет существенно омолодить состав, и в этом помогут игроки, которые сейчас выступают за океаном. Уже есть договоренность о переходе форварда системы «Айлендерс» Руслана Исхакова, которому так и не дали шанса в главной команде. Велика вероятность трансфера в ЦСКА нападающего системы «Сент-Луиса» Михаила Абрамова. Может вернуться в Россию и форвард «Нэшвилла» Егор Афанасьев, который в прошлом сезоне сыграл 17 матчей в НХЛ, а в нынешнем — всего два.

Главными же новичками ЦСКА могут стать нападающий «Филадельфии» Денис Гурьянов и защитник «Чикаго» Никита Зайцев. Карьера обоих в НХЛ застопорилась, так что для них возвращение будет правильным шагом.

В любом случае за ЦСКА в предстоящем сезоне наблюдать будет очень интересно. За последние годы армейцы не то что наскучили, просто от них всегда было понятно, чего ждать. А чтобы вызывать интерес, нужен эффект неожиданности. В новом сезоне он в ЦСКА точно будет.

Артур Хайруллин

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