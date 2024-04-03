«Трактор» начал полуфинал с поражения и потерял основного вратаря? Без Фукале обыграть «Локомотив» нереально | Источник: ХК «Трактор»

Приятной новостью для челябинских болельщиков стало возвращение в состав на первый матч полуфинала защитника Сергея Телегина. Один из лидеров «Трактора» пропустил серию с «Динамо». Его успешно подменил Илья Николаев. Алексей Заварухин, ничего не выдумывая, сегодня произвел прямую замену. Телегин появился в первой паре вместе Николаева. А Игорь Никитин не решился менять победный состав седьмой игры в Омске, что, впрочем, ожидаемо — тренер «Локомотива» не привык заниматься ротацией.

«Трактор» в плей-офф выработал феноменальный навык: забивать голы из полумоментов, которые не особо вытекают из логики матча. Так и произошло на старте матча с «Локомотивом». Чарльз Робинсон, злой гений «Салавата Юлаева» и лично Григория Панина, прорвался по флангу и точно бросил в дальний угол. Голкипер ярославцев Даниил Исаев немного потерял ворота, чем американец ловко воспользовался. Челябинцы в первом периоде загубили два большинства. Первое оборвал ответным удалением Владимир Ткачев. Во втором гости пропустили контратаку, позволив «Локомотиву» сравнять счет в меньшинстве.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240968&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Концовка первого периода осталась за командой Никитина. Ярославцы включили ноги и прижали черно-белых к воротам. Затяжная позиционная атака привела к штрафу Альберта Яруллина, который реализовал Мартин Гернат за две секунды до перерыва. «Локомотив» наглядно показал, как создавать проблемы для Зака Фукале. Трафик перед воротами не позволил голкиперу среагировать на пушечный бросок издали.

Начало второго периода пропустил Антон Бурдасов. Лидера черно-белых в тройке с Дер-Аргучинцевым и Кравцовым заменил 18-летний Александр Рыков. Однако ближе к середине отрезка Бурдасов вернулся на лед.

Позднее тренерам «Трактора» пришлось прибегнуть к куда более весомой замене. В концовке второго периода в безобидном эпизоде травму получил Фукале. В голкипера черно-белых врезался форвард «Локомотива» Максим Шалунов. Зак долго не покидал площадку. Ему оказывал помощь врач команды, но все-таки на льду появился Сергей Мыльников, дебютировавший в плей-офф.

Вышедший на замену голкипер пропустил уже на второй минуте. Дубль оформил Александр Полунин. «Трактор» ответил ярославским оружием. Михаил Котляревский включил режим гепарда, умчался от защитников и разобрался с Исаевым в меньшинстве. Впрочем, «Локомотив» быстро вернул перевес в два гола. Для Мыльникова игра не задалась — до перерыва Сергей пропустил еще одну шайбу от Павла Красковского.

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«Трактор» с Фукале и без канадского вратаря — две разные команды. Не хочется обвинять в поражении только лишь Мыльникова, но, когда Александр Елесин начал третий период с гола в ближний угол, шансы челябинцев на камбэк серьезно сократились. Даже два большинства подряд от «Трактора» не особо усложнили жизнь «Локомотива» в концовке. Играть по счету команда Никитина умеет блистательно. Заварухину надо верить в чудеса медицины и клубных докторов, чтобы ко второму матчу в строй вернулся Фукале. Без основного голкипера челябинцам придется намного сложнее. Мыльников не выручил, а без подвигов вратаря «Трактор» рассыпался и впервые в плей-офф начал серию с поражения.