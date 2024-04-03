Генменеджер омского «Авангарда» Курьянов рассказал, кто покинет клуб

Курьянов отметил, что каждая кандидатура тщательно обсуждается. До окончания контрактов игроков, который истечет 30 апреля, рано говорить о том, кто именно покинет команду.

— Мы сейчас с Сергеем Евгеньевичем обсуждаем каждую кандидатуру, у игроков контракты до 30 апреля, официальную информацию будем давать тогда. Что касается усилений, мы не скрываем: нам нужен праворукий центральный, вы видели наши вбрасывания, где мы просаживаемся, нужны праворукие защитники — это тот пазл, которого у нас не было, ведь когда леворукие защитники — меньше опций, меньше комбинаций, пока такие задачи, — рассказал генеральный менеджер клуба.