СКА забирает игроков у ЦСКА и меняет тренеров. Каким будет клуб из Петербурга в следующем сезоне | Источник: Спорт-Экспресс

Чемпионский потенциал

"У команды сумасшедший потенциал. Надо просто его реализовать. Команда молодая. У нас есть ребята, которые сейчас на травме. Были бы полностью в боевом комплекте — все складывалось бы по-другому.

В моем понимании большой ротации не будет. Надо просто продолжать работать. Собрана команда с потенциалом развития на несколько лет. Это молодые ребята, которые могут выиграть не раз, не один кубок привезти в Санкт-Петербург. Мы точно обещаем это нашим болельщикам. Надо смотреть точечные моменты. Всегда есть шанс изучить возможности, которые есть на рынке. Там не так много возможностей — все команды укомплектованы.

Те ребята, которые ушли из нашей команды, были возрастными. Сейчас они играют в других клубах. Наши ребята — молодые, они имеют огромный потенциал. Надо просто его реализовать. В моем понимании по игрокам надо продолжать работать с этим составом и оттачивать детали, чтобы выигрывать с явным преимуществом и не допускать ошибок«, — отвечал Роман Ротенберг после окончания серии с “Автомобилистом” на вопрос, как сильно изменится СКА в межсезонье.

Потенциал у нынешней команды Ротенберга действительно велик, и с этим мало кто будет спорить — о глубине состава и скамейке питерцев мечтает едва ли не каждый клуб КХЛ. Уже в следующем сезоне он должен прирасти окрепшими в аренде Сергеем Ивановым, Дмитрием Бучельниковым и Матвеем Мичковым.

Однако называть состав армейцев молодым или юным — это значит подменять понятия. Тем более что «Автомобилист» в заключительном матче серии был ненамного старше СКА — 28,09 года против 28,2. Можно ли назвать состав, который за одно межсезонье обновился на 70 процентов, сырым? Определенно да. Так же, как и «Спартак» Жамнова. Так же, как и «Магнитку» Разина. Всем этим командам нужно время, чтобы окрепнуть и набить шишки.

Можно ли согласиться с Ротенбергом, что у нынешнего СКА чемпионский потенциал? Вполне. В свой потолок он точно не уперся. Прибавить могут даже сложившиеся игроки вроде Толчинского и Хайруллина. Не говоря уже о Грицюке, Бардакове, Бучельникове, Мичкове и Кузьмине. Только где у западного гранда были те самые «юность» и «молодость», о которых говорит председатель совета директоров СКА Александр Медведев?

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240968&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кто уйдет

Фамилии игроков, которые точно покинут клуб из Санкт-Петербурга, известны. Чистка ростера, чья платежная ведомость существенно превышает потолок зарплат на следующий сезон, началась практически моментально. По нашей информации, питерцы точно расстанутся с Бренданом Лайпсиком, Александром Кадейкиным, Артемом Сергеевым, Михаилом Пашниным и Артемом Швецом-Роговым. При этом у всех игроков, за исключением последнего, есть контракты на следующий сезон.

Решение расстаться с Пашниным мало кого удивляет. Опытный жесткий домосед еще в прошлом году был одним из якорей, который периодически тянул команду на дно. А вот расставание с Сергеевым, подписавшим прошлым летом соглашение до апреля 2026 года, объяснить гораздо сложнее. Один из столпов обороны чемпионского ЦСКА Сергея Федорова должен был стать важным элементом топ-4 петербуржцев и добавить кубкового опыта. Но в итоге он покидает Северную столицу после первого же сезона, который для него точно нельзя назвать провальным.

Настоящая загадка — это будущее Швеца-Рогового, почти полностью пропустившего два последних сезона из-за травмы. Питерцы поступили по-настоящему красиво и не бросили своего нападающего в сложный период, полностью оплатив ему все лечение и сохранив шанс на продолжение карьеры. Форвард, которому недавно исполнилось 29 лет, сыграл за СКА в регулярке всего пять матчей, а концовку сезона максимально серо провел в «СКА-Неве». И готов ли кто-то из клубов КХЛ взяться за его реанимацию — пока большой вопрос.

Что до Лайпсика и Кадейкина, то за весь сезон Ротенберг так и не сумел интегрировать в состав двух статусных нападающих, которым скомкали сезон травмы. Учитывая наличие российского паспорта у первого и дефицитную позицию второго, спрос на них будет велик. В этом можно не сомневаться. Вряд ли в Санкт-Петербурге будут цепляться и за пропустившего почти весь плей-офф хорвата Борну Рендулича. То же самое можно сказать про шведского голкипера Юхана Матссона, которого окончательно зачехлил по ходу регулярки Никита Серебряков.

Кто придет и уже пришел

До 1 мая без малого месяц, а мы уже узнали о том, что команда пополнится двумя игроками ЦСКА и сборной: Михаилом Григоренко и Сергеем Плотниковым. Первый — настоящий снайпер, по меркам КХЛ суперэлитного уровня. Во многом олимпийский чемпион Пхенчхана — игрок настроения, но при наличии хороших партнеров и места в первой бригаде большинства способен заколачивать по 20−35 голов за сезон, в основном с помощью своего убийственного кистевого. 16 мая Михаилу исполнится 30 — форвард в самом расцвете сил.

Плотников старше, но зовут его для другого. С ним СКА выигрывал Кубок Гагарина семь лет назад. С тех пор Сергей забрал этот трофей еще два раза в ЦСКА, и наличие такого хоккеиста в раздевалке — победный опыт во плоти. Минусы Плотникова — постоянные удаления и бесконечные пререкания с судьями, что может быть чревато в решающих матчах.

В качестве аргумента против очередной перестройки босс СКА помимо желания развивать действующие активы назвал скудность рынка свободных агентов в ближайшее межсезонье. Впрочем, мимо главных лотов вроде Егора Коршкова он все равно проходить не станет.

Отчасти помешать контрольной закупке должно еще одно «но» — свежая поправка в регламент, позволяющая лиге отказывать в регистрации новых контрактов при превышении потолка зарплат. Теоретически ничто не мешает питерцам заблаговременно расчистить пространство для будущих маневров. Однако теперь у них не получится притащить на летние сборы почти два состава и скидывать ненужных игроков в последний момент.

Предполагаемый размен семи человек из нынешней команды — стандартная история для любого топ-клуба. Тем не менее по-прежнему трудно представить, что СКА этой весной обойдется настолько незначительными для себя изменениями. Как бы то ни было, сейчас армейцы имеют возможность доказать, что они умеют ждать и верят в костяк, пересобранный в прошлом году.

Изменения также коснутся тренерского штаба. Как стало известно «СЭ», его уже точно покинет отвечавший за оборону Сергей Зубов, который в ближайшее время должен возглавить «Сочи». Формально его назначение в один из дочерних клубов можно расценивать как очередное повышение. Но в то же время это решение намекает на то, что в Санкт-Петербурге именно его посчитали слабым звеном. Усилить же лавку должна работавшая в прошлом сезоне в «СКА-Неве» клубная легенда Максим Соколов — он в тандеме с Юрием Ключниковым будет отвечать за работу с вратарями.

Поверить в увольнение Ротенберга-тренера Ротенбергом-менеджером изначально было невозможно. Поводов для самоустранения с должности он не видел. А его уверенное поведение на последней пресс-конференции, на которой он в красках описывал будущее своей команды, намекало на то, что кредит доверия от людей свыше у него все еще есть. Вот и Александр Медведев не видит проблем у будущего клуба, кроме несправедливого судейства.

Еще один шанс после чисто формального отчета об итогах сезона перед советом директоров Ротенберг получил. Но при отсутствии Кубка Гагарина он может стать последним. Следующей весной разговоры о предвзятости судей, травмах, новом дворце и самолетных ногах уже не помогут оправдать или замаскировать причины слабых результатов.