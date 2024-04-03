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19:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Металлург» начал за здравие! Всё решил курьёзный гол от конька игрока «Автомобилиста»

В полуфинале Кубка Гагарина хочется более яркого и интересного хоккея.

Металлург Мг
АвтомобилистКХЛ: таблица и календарь
Металлург — Автомобилист — 2:1, первый матч полуфинальной серии плей-офф КХЛ, отчёт и видео, 3 апреля 2024 года | Источник: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Многие ли могли предположить, что «Металлург» и «Автомобилист» встретятся друг с другом в полуфинале Кубка Гагарина? Однако после введения перекрёстного плей-офф это стало реальностью. Команда Андрея Разина ранее прошла «Амур» и «Спартак», а коллектив Николая Заварухина оказался сильнее «Ак Барса» и СКА. Клуб из Екатеринбурга и вовсе стал одной из главных сенсаций нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина.

В составе хозяев не оказалось Максима Карпова — на последней тренировке «металлургов» он занимался в жёлтой бесконтактной джерси. У гостей впервые за четыре игры вернулся в строй Широков, не выходивший на лёд после первого матча со СКА. Не смог сыграть из-за повреждения один из ключевых защитников Эберт, зато болельщики увидели Блэкера.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Не думаю, что моя поддержка что-то решает, но если говорить о шансах, то наиболее серьёзно из оставшихся в Кубке Гагарина команд подготовлен “Автомобилист”. Видна мотивация, физическая готовность, очень прилично отыграл вратарь Евгений Аликин. На ключевой фазе плей-офф вратари будут одними из главных действующих фигур», — заявил мне накануне олимпийский чемпион Александр Пашков.

В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели. «Магнитка» владела территорией и оказывала давление на ворота Аликина. Хозяева нанесли 15 бросков в створ, но свои шансы не реализовали. Особенно запомнилась игра магнитогорцев в формате «пять на три», когда двухминутные штрафы отбывали Осипов и Баранцев. С реализацией лишнего Разину и его помощникам необходимо что-то делать, здесь видны серьёзные проблемы. У гостей самый реальный шанс был в концовке, когда Зборовский не смог в упор пробить Набокова после роскошного паса от Голышева.

Во второй двадцатиминутке гол наконец-то случился. Петунин совершил рывок по правому флангу, вылез на пятак и отдал в центр, а шайба от конька Трямкина закатилась в ворота «Автомобилиста». Курьёз, но по такой игре хоть что-то, учитывая, что с заброшенными шайбами, как оказалось, возникли проблемы.

В целом же и второй период прошёл с преимуществом хозяев — они больше владели шайбой и нагружали Аликина бросками, а вот к атаке екатеринбуржцев появлялось много вопросов. Удивляло и другое — судьи упорно давали удаления исключительно в одну сторону, «Автомобилист» в большинстве не играл. Какая-то невероятная дисциплинированность.

В третьем отрезке встречи шибко результативного хоккея тоже не вышло. «Металлург» старался играть более осторожно и с оглядкой на свои ворота, а «Автомобилист» пытался пробить Набокова. За две с половиной минуты на площадке у гостей появился шестой полевой игрок, но решение получилось преждевременным — Акользин забил в пустые ворота. Аликин продолжал находиться на лавке, и Набокова всё-таки пробили: Романцев удачно сыграл на чужом пятаке.

На большее не хватило времени. «Металлург» забрал первый матч со счётом 2:1 и повёл в серии — 1−0. Послезавтра команды снова встретятся в Магнитогорске. Надеемся, что будет повеселее.

Павел Панышев

Металлург Мг
2:1
0:0, 1:0, 1:1
Автомобилист
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