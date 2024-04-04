Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
02:30
Рейнджерс
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес
Сиэтл
Хоккей. КХЛ
3.04
Металлург Мг
Автомобилист
21
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
3.04
Металлург Мг
Автомобилист
21
2.04
Локомотив
Трактор
52
30.03
Спартак
Металлург Мг
03
30.03
Авангард
Локомотив
02
28.03
Локомотив
Авангард
23
28.03
Металлург Мг
Спартак
53
26.03
Спартак
Металлург Мг
10
26.03
Авангард
Локомотив
42
Хоккей. КХЛ. Все результаты
01:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тело Константина Кольцова кремировали в США

Тело белорусского хоккеиста Константина Кольцова кремировали в США.

Салават Юлаев
БеларусьКХЛ: таблица и календарь
Источник: ХК «Салават Юлаев»

Об этом рассказал первый тренер экс-хоккеиста Владислав Остапенко.

«Его тело кремировали в Америке. Прах должны привезти на родину. Ждем пока информации, когда», — приводит слова Остапенко ТАСС.

Кольцов скончался 18 марта в возрасте 42 лет в Майами, куда прилетел на теннисный турнир, чтобы поддержать свою девушку, вторую ракетку мира Арину Соболенко. Он выступал за ряд клубов КХЛ и НХЛ. С июня 2022 года Кольцов работал ассистентом главного тренера «Салавата Юлаева».

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Католическая Пасха: когда празднуется и чем отличается от православной
Овечкин обратился к восьмилетнему хоккеисту, пострадавшему во время теракта в «Крокусе»
Инвестор Disney заявил, что не доволен работой студии Marvel
История Дарьи Урсуляк: от филфака до «ГДР»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь