Дмитрий Квартальнов продолжит работу в минском «Динамо»
Как стало известно «СЭ», Дмитрий Квартальнов продолжит работу на посту главного тренера минского «Динамо» в следующем сезоне.
Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
Как стало известно «СЭ», Дмитрий Квартальнов продолжит работу на посту главного тренера минского «Динамо» в следующем сезоне.
Квартальнов возглавляет команду с апреля 2023 года. В сезоне-2023/24 минчане заняли восьмое место в таблице Западной конференции ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с 69 очками в 68 матчах.
В первом раунде плей-офф минское «Динамо» уступило московскому «Динамо» со счетом 2−4 в серии.