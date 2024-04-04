Хмелевски подпишет трёхлетний контракт с «Салаватом Юлаевым» на 300 млн рублей | Источник: Чемпионат.com

Зарплата американского форварда составит 100 млн рублей за сезон. Таким образом, всего хоккеист заработает 300 млн рублей за три года.

Напомним, ранее агент другого североамериканца — Джоша Ливо — сообщил «Чемпионату» о том, что его клиент заключил однолетнее соглашение с уфимцами. По нашим данным, сумма контракта Ливо составит 85 млн рублей в год.

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 24-летний американский форвард провёл шесть матчей, в которых записал на свой счёт две заброшенные шайбы и пять результативных передач. В регулярном чемпионате в его активе 56 (27+29) очков в 67 играх.