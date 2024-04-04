Голкипер «Трактора» Фукале пропустит второй матч с «Локомотивом» из-за травмы

Начало игры — в 19:30 мск. Ярославцы ведут в серии со счётом 1−0.

В составе челябинского клуба отсутствует вратарь Зак Фукале, который не смог доиграть первую встречу с железнодорожниками из-за столкновения с форвардом «Локомотива» Максимом Шалуновым. Место в воротах займёт голкипер Сергей Мыльников. Также вместо форварда Сергея Калинина сыграет Никита Сошников.