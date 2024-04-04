«Локомотив» мчится в финал! «Трактор» бился, но быстро проиграл овертайм

Локомотив — Трактор — 3:2 (ОТ), второй матч полуфинальной серии плей-офф КХЛ, отчёт и видео, 4 апреля 2024 года | Источник: Чемпионат.com

После первого матча серии полуфинала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором» говорили не только и не столько о результате (хотя про уверенный выигрыш хозяев никто не забыл), сколько об эпизоде с участием нападающего ярославцев Максима Шалунова и вратаря челябинцев Зака Фукале. Всё закончилось травмой канадца и отсутствием какого-либо наказания для россиянина. Который, ко всему прочему, является уроженцем Челябинска. На исторической родине наиболее активные местные болельщики уже обвинили хоккеиста едва ли не во всех смертных грехах. В плей-офф эмоции всегда бьют через край!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241017&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сложный момент. На мой взгляд, умысла травмировать вратаря у Максима Шалунова не было. Здоровья Заку Фукале, будем надеяться, что обойдётся без серьёзных последствий», — заявил нам уже после встречи известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд. Точнее, пожалуй, не скажешь.

Однако без серьёзных последствий всё же не обошлось: раз Фукале с помощью врачей сразу же ушёл в раздевалку, а затем и не вышел на лёд во второй игре (наблюдал за ней с трибуны), значит, проблемы со здоровьем есть, а в решающих противостояниях подобные вещи носят ключевой характер.

Какие изменения мы увидели в заявке челябинцев на второй матч? Мыльников стал основным вратарём «Трактора», Бутеец — запасным. Сошников появился вместо Калинина, а капитаном назначили Яруллина.

В первом периоде второго матча команды обменялись голами. На шайбу Каюмова (не зря Артур подписал новый трёхлетний контракт с «Локомотивом») уральцы практически сразу ответили хлёстким броском Кравцова. 12−11 по броскам в створ, 1:1 на табло. Игра смотрелась, скорости оба коллектива показывали хорошие, что, безусловно, не могло не радовать. Стоит отметить Мыльникова, который не «поплыл» в столь сложный момент и держался молодцом.

Во втором отрезке встречи подвели свою команду Дронов и Жарков, поочерёдно схлопотавшие двухминутные удаления. В итоге «Локомотив» реализовал двойное большинство: Берёзкин очень здорово перехитрил оборону «Трактора», слева с отрицательного угла неожиданно прострелил на дальнюю штангу на Герната, который с близкой дистанции буквально расстрелял Мыльникова.

Свой шанс в большинстве после штрафа Никулина получили и челябинцы, но в итоге едва не пропустили в третий раз: Аверин убегал на чужие ворота и мог забивать. 2:1 — после двух периодов железнодорожники по делу выигрывали.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456281661&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В третьей двадцатиминутке «Локомотив» всё больше начинал играть строго и по счёту. Типичная система Игоря Никитина, но главное, что требуется конкретно сейчас, — это результат.

«Защитная линия Ярославля выглядит потрясающе. Глубина, возможности выбора защитников, — всё это просто зашкаливает. Все команды нуждаются в защитниках, а в Ярославле другая проблема: нужно выбрать, кого поставить в состав из общего числа», — верно подметил наш постоянный эксперт Алексей Дементьев.

Но даже самая отлаженная оборона иногда даёт сбои. Карпухин сначала попал в соперника, но со второй попытки всё же переиграл Исаева. Выделим Шарова, который здорово перекрыл обзор на пятачке.

В итоге всё решилось в овертайме, где «Локомотив» вырвал победу. Елесин слева от синей линии бросил по воротам, шайба после рикошета от Иванова резко изменила направление и заскочила в ближний угол. 3:2 в матче и 2−0 в серии — команды перебираются в Челябинск, а железнодорожники сделали ещё один шаг к финалу.