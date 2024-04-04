«Локомотив» мчится в финал! «Трактор» бился, но быстро проиграл овертайм
Челябинск играл без основного вратаря, вот только такой Ярославль не остановить.
Челябинск играл без основного вратаря, вот только такой Ярославль не остановить.
После первого матча серии полуфинала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором» говорили не только и не столько о результате (хотя про уверенный выигрыш хозяев никто не забыл), сколько об эпизоде с участием нападающего ярославцев Максима Шалунова и вратаря челябинцев Зака Фукале. Всё закончилось травмой канадца и отсутствием какого-либо наказания для россиянина. Который, ко всему прочему, является уроженцем Челябинска. На исторической родине наиболее активные местные болельщики уже обвинили хоккеиста едва ли не во всех смертных грехах. В плей-офф эмоции всегда бьют через край!
«Сложный момент. На мой взгляд, умысла травмировать вратаря у Максима Шалунова не было. Здоровья Заку Фукале, будем надеяться, что обойдётся без серьёзных последствий», — заявил нам уже после встречи известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд. Точнее, пожалуй, не скажешь.
Однако без серьёзных последствий всё же не обошлось: раз Фукале с помощью врачей сразу же ушёл в раздевалку, а затем и не вышел на лёд во второй игре (наблюдал за ней с трибуны), значит, проблемы со здоровьем есть, а в решающих противостояниях подобные вещи носят ключевой характер.
Какие изменения мы увидели в заявке челябинцев на второй матч? Мыльников стал основным вратарём «Трактора», Бутеец — запасным. Сошников появился вместо Калинина, а капитаном назначили Яруллина.
В первом периоде второго матча команды обменялись голами. На шайбу Каюмова (не зря Артур подписал новый трёхлетний контракт с «Локомотивом») уральцы практически сразу ответили хлёстким броском Кравцова. 12−11 по броскам в створ, 1:1 на табло. Игра смотрелась, скорости оба коллектива показывали хорошие, что, безусловно, не могло не радовать. Стоит отметить Мыльникова, который не «поплыл» в столь сложный момент и держался молодцом.
Во втором отрезке встречи подвели свою команду Дронов и Жарков, поочерёдно схлопотавшие двухминутные удаления. В итоге «Локомотив» реализовал двойное большинство: Берёзкин очень здорово перехитрил оборону «Трактора», слева с отрицательного угла неожиданно прострелил на дальнюю штангу на Герната, который с близкой дистанции буквально расстрелял Мыльникова.
Свой шанс в большинстве после штрафа Никулина получили и челябинцы, но в итоге едва не пропустили в третий раз: Аверин убегал на чужие ворота и мог забивать. 2:1 — после двух периодов железнодорожники по делу выигрывали.
В третьей двадцатиминутке «Локомотив» всё больше начинал играть строго и по счёту. Типичная система Игоря Никитина, но главное, что требуется конкретно сейчас, — это результат.
«Защитная линия Ярославля выглядит потрясающе. Глубина, возможности выбора защитников, — всё это просто зашкаливает. Все команды нуждаются в защитниках, а в Ярославле другая проблема: нужно выбрать, кого поставить в состав из общего числа», — верно подметил наш постоянный эксперт Алексей Дементьев.
Но даже самая отлаженная оборона иногда даёт сбои. Карпухин сначала попал в соперника, но со второй попытки всё же переиграл Исаева. Выделим Шарова, который здорово перекрыл обзор на пятачке.
В итоге всё решилось в овертайме, где «Локомотив» вырвал победу. Елесин слева от синей линии бросил по воротам, шайба после рикошета от Иванова резко изменила направление и заскочила в ближний угол. 3:2 в матче и 2−0 в серии — команды перебираются в Челябинск, а железнодорожники сделали ещё один шаг к финалу.
Павел Панышев