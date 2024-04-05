«Пускай боится»: тренер «Трактора» пригрозил игроку травмировавшему вратаря

«Много вопросов читаем и слышим — случайно или нет? Надо смотреть глубже, а именно — что сделал Максим Шалунов дальше. Он считается воспитанником челябинского хоккея, но его поведение на площадке никуда не годится. Поднял руки, случайно травмировал игрока. Дальше он видит, что у нас вратаря уносят под руки, он даже не постучал по льду. Он все это видел, как и мы. Травму получает игрок — ни звонка, ни извинений. Спасибо медперсоналу “Локомотива” — все быстро и четко посмотрели. Но само отношение… Мы спортсмены, и каждый занимается своим делом. У каждого может случиться травма. Это его не красит. Пускай в Челябинске боится, что ли, я не знаю, но это его не красит как профессионального спортсмена», — приводит слова Заварухина с пресс-конференции официальный сайт «Трактора».