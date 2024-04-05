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00:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Пускай боится»: тренер «Трактора» пригрозил игроку травмировавшему вратаря

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Главный тренер челябинского «Трактора» Алексей Заварухин посоветовал бояться хоккеисту ярославского «Локомотива» Максиму Шалунову, который травмировал вратаря уральской команды Зака Фукале в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

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«Пускай боится»: тренер «Трактора» пригрозил игроку травмировавшему вратаря | Источник: Спорт РИА Новости

Во вторник «Локомотив» дома обыграл «Трактор» (5:2) в первом матче серии ½ финала Кубка Гагарина. Фукале получил травму во втором периоде после столкновения с Шалуновым. После помощи врачей голкипер «Трактора» покинул лед и больше не смог вернуться в игру. В четверг во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» в овертайме одержал победу над «Трактором» (3:2), Фукале пропустил встречу.

«Много вопросов читаем и слышим — случайно или нет? Надо смотреть глубже, а именно — что сделал Максим Шалунов дальше. Он считается воспитанником челябинского хоккея, но его поведение на площадке никуда не годится. Поднял руки, случайно травмировал игрока. Дальше он видит, что у нас вратаря уносят под руки, он даже не постучал по льду. Он все это видел, как и мы. Травму получает игрок — ни звонка, ни извинений. Спасибо медперсоналу “Локомотива” — все быстро и четко посмотрели. Но само отношение… Мы спортсмены, и каждый занимается своим делом. У каждого может случиться травма. Это его не красит. Пускай в Челябинске боится, что ли, я не знаю, но это его не красит как профессионального спортсмена», — приводит слова Заварухина с пресс-конференции официальный сайт «Трактора».

Счет в серии до четырех побед — 2−0 в пользу «Локомотива». Третья встреча противостояния пройдет 6 апреля в Челябинске.

«Я горжусь своей командой. Сегодня мы играли хорошо и незаслуженно уступили. Это хоккей. Серия переезжает в Челябинск, там будем совсем другой хоккей. При помощи наших болельщиков будем играть немного по-другому. Будем думать, как дальше действовать», — добавил тренер «Трактора».

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