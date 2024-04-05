Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Автомобилист
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Лос-Анджелес
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Калгари
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Колорадо
25
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
Сент-Луис
63
Хоккей. НХЛ
6.04
Баффало
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
6.04
Детройт
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
6.04
Каролина
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Питтсбург
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина
Бостон
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Айлендерс
24
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Тампа-Бэй
47
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава
Флорида
06
Все события
13:39 (мск), источник: Сиб.фм

Анвар Гатиятулин отказался от контракта с ХК «Сибирь»

ХК «Сибирь» вновь ищет главного тренера.

Анвар Гатиятулин отказался от контракта с ХК «Сибирь» | Источник: Сиб.фм

Как сообщает пресс-служба ХК «Сибирь», клуб возобновил поиски главного тренера. Анвар Гатиятулин отказался подписывать контракт с командой.

Ранее сообщалось, что 48-летний Гатиятулин займет пост нового главного тренера «Сибири», но через время он передумал.

10 апреля новосибирский ХК «Сибирь» проведет матч в память о жертвах теракта в Подмосковье.

Напомним, что Лев Крутохвостов займет должность генерального директора.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь