Анвар Гатиятулин отказался от контракта с ХК «Сибирь»
ХК «Сибирь» вновь ищет главного тренера.
ХК «Сибирь» вновь ищет главного тренера.
Как сообщает пресс-служба ХК «Сибирь», клуб возобновил поиски главного тренера. Анвар Гатиятулин отказался подписывать контракт с командой.
Ранее сообщалось, что 48-летний Гатиятулин займет пост нового главного тренера «Сибири», но через время он передумал.
10 апреля новосибирский ХК «Сибирь» проведет матч в память о жертвах теракта в Подмосковье.
Напомним, что Лев Крутохвостов займет должность генерального директора.