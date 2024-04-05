Анвар Гатиятулин отказался от контракта с ХК «Сибирь» | Источник:

Как сообщает пресс-служба ХК «Сибирь», клуб возобновил поиски главного тренера. Анвар Гатиятулин отказался подписывать контракт с командой.

Ранее сообщалось, что 48-летний Гатиятулин займет пост нового главного тренера «Сибири», но через время он передумал.