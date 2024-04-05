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16:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Автомобилист» сыграет без ведущего центра во втором матче с «Металлургом»

Сегодня, 5 апреля, в Магнитогорске пройдёт второй матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Автомобилистом» и «Металлургом».

Металлург Мг
АвтомобилистКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Магнитогорский клуб ведёт в серии со счётом 1−0. Стартовое вбрасывание состоится в 17:00 мск. Стали известны составы команд на игру.

Андрей Разин не стал вносить изменения в победный состав прошлой встречи.

У «Автомобилиста» в заявке на матч отсутствует ведущий центр Кёртис Волк. Вместо него во второй тройке нападения сыграет Максим Денежкин. Эта игра станет для него первой в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.

Также Николай Заварухин поменял сочетание четвёртого звена: вместо 13-го нападающего Егора Алексеева заявлен защитник Ник Эберт в паре с Ярославом Трофимовым.

Напомним, в первой встрече серии магнитогорцы одержали победу со счётом 2:1 и повеела в серии 1−0.

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