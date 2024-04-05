«Автомобилист» сыграет без ведущего центра во втором матче с «Металлургом»

Магнитогорский клуб ведёт в серии со счётом 1−0. Стартовое вбрасывание состоится в 17:00 мск. Стали известны составы команд на игру.

Андрей Разин не стал вносить изменения в победный состав прошлой встречи.

У «Автомобилиста» в заявке на матч отсутствует ведущий центр Кёртис Волк. Вместо него во второй тройке нападения сыграет Максим Денежкин. Эта игра станет для него первой в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.

Также Николай Заварухин поменял сочетание четвёртого звена: вместо 13-го нападающего Егора Алексеева заявлен защитник Ник Эберт в паре с Ярославом Трофимовым.