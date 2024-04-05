Агент: Квартальнов отработает в Минске еще два года

— Не знаю, откуда взялись разговоры о том, что контракт с Дмитрием Квартальновым подписан по системе «1+2» или «2+1». У него трехлетнее соглашение. Что касается слухов, что Квартальнов продолжит карьеру в другом клубе, то интерес к нему был. Но напрямую ни на меня, ни на него никто не выходил. Было большое количество нюансов по работе внутри клуба, но мы их урегулировали и работаем дальше. Хотелось бы успокоить белорусских болельщиков: Квартальнов отработает в Минске еще два года.