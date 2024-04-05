Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Автомобилист
24
Хоккей. НХЛ
6.04
Баффало
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
6.04
Детройт
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
6.04
Каролина
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
6.04
Эдмонтон
Колорадо
Хоккей. НХЛ
6.04
Анахайм
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
6.04
Аризона
Вегас
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
17:00
Металлург Мг
Автомобилист
24
4.04
Локомотив
Трактор
ОТ
32
3.04
Металлург Мг
Автомобилист
21
2.04
Локомотив
Трактор
52
30.03
Спартак
Металлург Мг
03
30.03
Авангард
Локомотив
02
28.03
Локомотив
Авангард
23
28.03
Металлург Мг
Спартак
53
Хоккей. КХЛ. Все результаты
19:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Агент: Квартальнов отработает в Минске еще два года

Никита Квартальнов, агент главного тренера минского «Динамо» Дмитрия Квартальнова, в интервью «СЭ» рассказал о будущем специалиста в клубе.

Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
Источник: hcdinamo.by

— Не знаю, откуда взялись разговоры о том, что контракт с Дмитрием Квартальновым подписан по системе «1+2» или «2+1». У него трехлетнее соглашение. Что касается слухов, что Квартальнов продолжит карьеру в другом клубе, то интерес к нему был. Но напрямую ни на меня, ни на него никто не выходил. Было большое количество нюансов по работе внутри клуба, но мы их урегулировали и работаем дальше. Хотелось бы успокоить белорусских болельщиков: Квартальнов отработает в Минске еще два года.

— Был ли разговор по поводу усиления команды?

— Наверное, это вопрос больше к руководителям команды. Селекция будет точечная — это факт. Тренер создал команду практически с нуля, было много новых хоккеистов, получился неплохой результат. Естественно, усиление необходимо — в первую очередь, во вратарскую линию.

Квартальнов возглавляет минское «Динамо» с 2023 года. В этом сезоне команда заняла восьмое место в таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф КХЛ белорусский клуб в шести матчах уступил московскому «Динамо».

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Католическая Пасха: когда празднуется и чем отличается от православной
Овечкин обратился к восьмилетнему хоккеисту, пострадавшему во время теракта в «Крокусе»
Инвестор Disney заявил, что не доволен работой студии Marvel
История Дарьи Урсуляк: от филфака до «ГДР»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь