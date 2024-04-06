Роковой удар локтем. «Металлург» проиграл из-за странного поступка дебютанта плей-офф КХЛ

Металлург — Автомобилист — 2:4, второй матч полуфинальной серии плей-офф КХЛ, отчёт и видео, 5 апреля 2024 года | Источник: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

После поражения в первой игре «Автомобилист» ещё и понёс потерю в составе. Второй матч в Магнитогорске пропускал Кёртис Волк: судя по всему, из-за попадания в шайбы в лицо в третьем периоде первой игры. Волк после этого на лёд не возвращался, а сегодня его заменил Максим Денежкин, для которого эта игра станет дебютной в Кубке Гагарина. Однако у «Авто», в отличие от первого матча, в составе был основной защитник большинства Ник Эберт. Андрей Разин ничего менять не стал.

Несмотря на то, что первая игра почти сорок минут шла без голов, это не значило, что «Металлург» не создавал моментов. В отличие от прошлых соперников «Авто» «Металлург» пробивал построения «Автомобилиста» за счёт входа в зону на ведении, иногда создавал моменты после того, как садился на защитников за воротами, пользовался скоростью и мастерством своих нападающих. Хотя «Магнитка» с игры в дебюте прошлого матча, штаб «Автомобилиста» внёс коррективы, и игроки гостей сегодня стали чаще применять силовые приёмы. Их в первом периоде было сразу 19, и они равномерно распределились у игроков «Авто».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241017&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Из-за этого «Магнитка» выглядела уже не так уверенно, как в первой игре, да и скорости были повеселее. Провокация Никиты Гребёнкина в отношении Джесси Блэкера привела к тому, что команды остались вчетвером — и «Автомобилисту» с его техничными лидерами этот формат оказался удобнее. Вскоре Валерий Орехов сфолил, и «Металлург» остался втроём против четверых. Спецбригада «Авто» в этом плей-офф убийственна против двойного недокомплекта, вот и для Стефана да Косты расписали комбинацию, которую он успешно завершил.

После шайбы и «Металлург» прибавил, и «Автомобилист» в какой-то момент второго периода стал играть уж совсем откровенно на удержание. Около ворот Евгения Аликина начали появляться моменты, но голкипер выручал, а после одной из комбинаций шайба попала в штангу. Однако гол назревал и он случился: после броска Дениса Зернова Робин Пресс закрыл зону, и повторный бросок Зернова с небольшим рикошетом зашёл в ворота.

Однако чем эта версия «Автомобилиста» отличается от образцов прошлых лет — после пропущенных голов она не разваливается, а держит удар. Гости тут же включили обороты и сами стали атаковать ворота Ильи Набокова.

Выделялся момент да Косты: француз на технике обыграл оппонентов, однако Набоков спас свою команду. Впрочем, ключевое преимущество «Автомобилист» получил от соперника: 24-летний Максим Мухаметов, проводящий первый сезон в КХЛ, на ровном месте зарядил локтем в голову Сергею Широкову и получил пять минут штрафа. Любопытно, что в регулярке Мухаметов забил трижды — и всё в ворота «Авто». Однако на этот раз гроза «Автомобилиста» сыграла на пользу уральского клуба.

Большинство «5 на 4» у «Автомобилиста» жёстко сбоило в серии против СКА, однако здесь было пять полновесных минут, да ещё и с дальней лавкой. И тут уже «Авто» сначала повезло с рикошетами: после броска да Косты шайба, как в пинболе, встретилась с тремя препятствиями, отскочив к Анатолию Голышеву, который отправил её в пустой угол. Ну, а всего через минуту с небольшим уже индивидуальный проход Голышева закончился точной передачей на да Косту.

«Металлург» оказался в сложнейшем положении — против «Автомобилиста» две шайбы отыгрывать куда сложнее, чем против «Локомотива», просто защита уральской команды не получила того же пиара. «Магнитка» с первых же минут третьего периода получила большинство, но игроки «Авто» ложились под шайбу — снова на первом плане оказался Кирилл Воробьёв, которому в одном из моментов прилетело в шлем. Защитник закончил матч сразу с 8 блокшотами.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456281683&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Металлург» с огромнейшим трудом играл в третьем периоде, еле пробиваясь сквозь плотные построения «Автомобилиста» в нейтральной зоне. Гол пришёл после вспышки гениальности от Макара Хабарова: один из «череповецких друзей» Разина стянул на себя обороняющихся игроков и отдал пас на Дмитрия Силантьева, который сократил разницу в счёте.

В самой концовке матча у «Магнитки» была шикарная возможность сравнять счёт — Семён Кизимов запорошил снегом чужого вратаря, и по нелепости это удаление не проигрывало штрафу Мухаметова, но было короче. Однако «Металлург» провёл эти две минуты так же слабо, как и предшествующие попытки игры в большинстве, получив гол в пустые ворота. Счёт в серии сравнялся, серия переезжает в Екатеринбург — правда, прошлые серии показали, что «Автомобилисту» на чужом льду играть даже проще, чем на своём.