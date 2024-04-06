Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Локомотив
Хоккей. НХЛ
20:00
Питтсбург
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
22:30
Бостон
Флорида
Хоккей. НХЛ
22:30
Чикаго
Даллас
Хоккей. НХЛ
23:00
Миннесота
Виннипег
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Сиэтл
13
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Вегас
74
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
Колорадо
62
Хоккей. НХЛ
7.04
Сан-Хосе
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
7.04
Коламбус
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
7.04
Монреаль
Торонто
Хоккей. НХЛ
7.04
Оттава
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Филадельфия
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт
Рейнджерс
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина
Вашингтон
42
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
5.04
Металлург Мг
Автомобилист
24
4.04
Локомотив
Трактор
ОТ
32
3.04
Металлург Мг
Автомобилист
21
2.04
Локомотив
Трактор
52
30.03
Спартак
Металлург Мг
03
30.03
Авангард
Локомотив
02
28.03
Локомотив
Авангард
23
28.03
Металлург Мг
Спартак
53
Хоккей. КХЛ. Все результаты
13:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Форвард «Металлурга»: В равных составах мы на голову выше «Автомобилиста» играем

Нападающий «Металлурга» Павел Акользин рассказал, чего не хватило «Магнитке» во второй встрече с «Автомобилистом» в рамках полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024.

Металлург Мг
АвтомобилистКХЛ: таблица и календарь
Форвард «Металлурга»: в равных составах мы на голову выше «Автомобилиста» играем | Источник: Чемпионат.com

«Мы неплохо проходили среднюю зону, хоть у них и такой “автобус” стоит в средней. Мы много играли у них в зоне, много бросали. У соперника хорошо сыграл вратарь, везде, где мог, — подтащил. Ну и мы, может быть, в каких-то моментах сыграли бесхитростно. Второй гол забивали — наверное, там была единственная хитрость. А так, да, в равных составах, как мне кажется, мы на голову выше соперника играем. Главное, нужно подтянуть дисциплину, и тогда у нас всё получится в серии», — цитирует Акользина официальный сайт «Металлурга».

Вчера, 5 апреля, в Магнитогорске завершился второй матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом». Со счётом 4:2 победу одержали гости.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Чемпионат.com»
Кучеров побил еще один рекорд НХЛ
Малкин тащит «Питтсбург» в плей-офф! Провёл лучший матч в году
Лучший уикенд россиян за границей в сезоне! Отметились четверо
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь