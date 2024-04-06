Форвард «Металлурга»: В равных составах мы на голову выше «Автомобилиста» играем

«Мы неплохо проходили среднюю зону, хоть у них и такой “автобус” стоит в средней. Мы много играли у них в зоне, много бросали. У соперника хорошо сыграл вратарь, везде, где мог, — подтащил. Ну и мы, может быть, в каких-то моментах сыграли бесхитростно. Второй гол забивали — наверное, там была единственная хитрость. А так, да, в равных составах, как мне кажется, мы на голову выше соперника играем. Главное, нужно подтянуть дисциплину, и тогда у нас всё получится в серии», — цитирует Акользина официальный сайт «Металлурга».