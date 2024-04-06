В «Спартаке» заявили, что не обсуждали с Ковальчуком продление контракта

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Руководство московского хоккейного клуба «Спартак» не вело переговоров о продлении контракта с олимпийским чемпионом 2018 года нападающим Ильей Ковальчуком. Об этом журналистам сообщил спортивный директор красно-белых Роман Беляев.

«По Ковальчуку на эти темы практически не разговаривали. Решение должен принимать Илья, мы пообщаемся и примем решение», — сказал Беляев.

В декабре 2023 года Ковальчук подписал контракт до конца сезона со «Спартаком». В четвертьфинале плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) красно-белые в серии до четырех побед со счетом 2−4 уступили магнитогорскому «Металлургу». В текущем сезоне Ковальчук в 20 матчах регулярного чемпионата набрал 8 очков, забросив 4 шайбы и отдав 4 результативные передачи, в плей-офф нападающий провел пять матчей и не набрал очков.

Ковальчуку 40 лет, он является воспитанником «Спартака» и выступал за клуб с 1999 по 2001 год. В 2001 году он был выбран в первом раунде под общим первым номером клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Атланта», за которую выступал с 2001 по 2004 год и с 2005 по 2010 год. Также в НХЛ он играл за «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон». Ковальчук трижды выигрывал Кубок Гагарина — с петербургским СКА (2015, 2017) и омским «Авангардом» (2021).

В составе сборной России он стал победителем Олимпиады (2018) и бронзовым призером Игр (2002), двукратным чемпионом мира (2008, 2009), двукратным серебряным (2010, 2015) и трехкратным бронзовым призером турнира (2005, 2007, 2019). В 2021—2022 годах Ковальчук был генменеджером сборной России, в том числе на Олимпийских играх.

О будущем Цыплакова.

Также Беляев заявил, что в клубе планируют сохранить нападающего Максима Цыплакова. «Расторгать Максима мы не планируем, хотим сохранить его в команде. С мая открывается трансферное окно, в течение апреля будем разговаривать со всеми ребятами, у кого заканчивается контракт. Права на Максима принадлежат клубу, и клуб сделает все, чтобы договориться с ним», — сказал Беляев.