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17:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Трактор» летит в пропасть в полуфинале плей-офф КХЛ! Челябинск спасет только чудо

«Локомотив» одержал третью победу подряд и находится в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина.

Трактор
ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина — 2024, «Локомотив» обыграл «Трактор» в третьем матче, обзор, голы, авторы шайб, видео | Источник: Чемпионат.com

«Локомотив» приехал в Челябинск на вторую часть серии с «Трактором» в полуфинале плей-офф КХЛ с комфортным преимуществом. В Ярославле «железнодорожники» одержали две подряд победы на родном льду, в результате чего челябинцы практически потеряли право на ошибку. Даже одно поражение на домашней площадке в своей части серии поставило бы команду Алексея Заварухина в практически безвыходное положение.

Дополнительным негативным моментом для «Трактора» является отсутствие основного голкипера Зака Фукале. 28-летний канадец получил травму на старте серии в столкновении с Максимом Шалуновым. Разумеется, в челябинском клубе сейчас не желают отвечать на вопросы о состоянии здоровья своего первого номера. Оно и понятно, ведь идёт плей-офф, а это такое время, когда информация о здоровье хоккеистов становится военной тайной.

Но красноречивее всяких слов о текущем положении вещей свидетельствует заявка на каждую отдельную игру. Сначала Зак пропустил второй матч серии, а теперь не смог вернуться на лёд и сегодня. Так что уже можно делать вывод о том, что канадский голкипер получил действительно тяжёлое повреждение. В его отсутствие спасать «Трактор» было вновь доверено Сергею Мыльникову. В сравнении с предыдущим матчем челябинцы и ярославцы вообще не произвели ни одного изменения в своих заявках. Единственное, тренерский штаб Игоря Никитина произвёл некоторые изменения в сочетаниях, но общий пул игроков в заявке остался точно таким же, как и во второй игре.

В этом плей-офф на домашнем льду «Трактор» провёл пять матчей, в которых одержал четыре победы. Именно здесь челябинцы ставили победные точки в сериях с «Салаватом Юлаевом» (4−2) и московским «Динамо» (4−0). Теперь же домашние трибуны должны были помочь местным любимцам возродить угасающую интригу в серии с «Локомотивом».

Впрочем, первую половину стартового периода челябинцы провели из разряда хуже не придумаешь. Не прошло и трёх минут с момента ввода шайбы в игру, как ярославцам уже удалось открыть счёт. Андрей Сергеев сделал перевод на левый фланг, Рушан Рафиков подхватил шайбу и мощно бросил, а Егор Аверин подставил клюшку на пятаке. Для 34-летнего форварда этот гол стал первым в нынешнем плей-офф КХЛ.

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Поймав позитивный импульс, игроки «Локомотива» продолжили доставлять шайбу под ворота абсолютно с любой позиции. На старте встречи практически каждый бросок гостей таил в себе большую опасность. Дважды на выручку Мыльникову пришёл каркас ворот, а ещё в нескольких моментах и сам голкипер хозяев проявил своё мастерство.

Затем игру гостей на некоторое время развалили собственные ошибки. В течение восьми минут ярославцы трижды подряд нарушили правила, причём лишь удаление Никиты Черепанова было оправданным. Остальные два нарушения были абсолютно невынужденными. Но «Трактор» словно откатился к базовым настройкам, полностью забыв о том, как использовать большинство.

Всё, что срабатывало и приносило пользу в серии с московским «Динамо», напрочь отказало в противостоянии с «Локомотивом». За шесть минут большинства челябинцы создали от силы полтора опасных момента, в остальное же время испытывая грандиозные проблемы даже со входом в зону. Требовательные болельщики «Трактора» в какой-то момент даже начали свистеть, будучи недовольны игрой своей команды в большинстве.

Вдоволь наигравшись в меньшинстве, «Локомотив» взял себя в руки и вернулся к привычному режиму своей игры. За семь минут до конца второго периода штанга в третий раз в матче спасла «Трактор» от пропущенной шайбы, но бесконечно так продолжаться не могло. Буквально в следующей атаке Георгий Иванов броском с неудобной руки переиграл Мыльникова, укрепив преимущество гостей. Примечательно, что, как и в эпизоде с первым голом, всё те же действующие лица снова выступили в роли ассистентов — Сергеев и Рафиков получили по второму очку за результативные передачи.

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Отыграть дефицит в две шайбы у «Локомотива» занятие и без того очень сложное, так ещё и «Трактор» проводил свой худший матч в этой серии. А может быть и во всём плей-офф. В ярославской части противостояния команда Заварухина выглядела куда интереснее и активнее, нежели в первом матче на домашнем льду. В субботу у челябинцев долгое время не получалось практически ничего.

В третьем периоде «железнодорожники» хотели академично и хладнокровно довести дело до третьей подряд победы. Этот план работал на протяжении большей части времени, но за четыре минуты до финальной сирены перед «Трактором» зажёгся луч надежды — четвёртый раз за встречу хозяева получили большинство. Заварухин моментально заменил вратаря на полевого игрока, челябинцы продолжили матч в формате «шесть на четыре», и эта идея сработала — Семён Дер-Аргучинцев с пятака использовал лишнего.

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После заброшенной шайбы главный тренер «Трактора» вновь заменил вратаря на шестого полевого игрока, но спастись у хозяев не получилось. Теперь челябинцам необходимо отыграться с 0−3, что за всю историю плей-офф КХЛ случилось лишь единожды. И вряд ли сейчас мы станем свидетелями повторения сценария той самой серии между СКА и ЦСКА. По крайней мере, особых предпосылок к этому не просматривается.

Трактор
1:2
0:1, 0:1, 1:0
Локомотив
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