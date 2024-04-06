Роман Ротенберг объявил о создании хоккейной школы в Индии

В июле 2023 года Ротенберг сообщил, что ФХР намерена развивать сотрудничество со странами БРИКС и планирует организовать хоккейный матч против команды Индии. Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил РИА Новости о готовности организации делиться методиками и ресурсами для развития хоккея в государствах БРИКС.

«Сегодня состоялась рабочая встреча представителей академии СКА, школы “Красная машина юниор” и Champions Group в рамках совместной инициативы Россия — Индия. Уже в июне в Индии откроется хоккейная школа, скоро об этом проекте будет объявлено официально. Также мы рассматриваем возможность запуска хоккейных школ и в других странах БРИКС. Подобное международное сотрудничество связано не только с возрастающим интересом к развитию хоккея в новых регионах, но и имеет широкую социальную направленность», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.