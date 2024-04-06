Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Питтсбург
Тампа-Бэй
10
Хоккей. НХЛ
22:30
Бостон
Флорида
Хоккей. НХЛ
22:30
Чикаго
Даллас
Хоккей. НХЛ
23:00
Миннесота
Виннипег
Хоккей. НХЛ
7.04
Сан-Хосе
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
7.04
Коламбус
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
7.04
Монреаль
Торонто
Хоккей. НХЛ
7.04
Оттава
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
7.04
Айлендерс
Нэшвилл
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Локомотив
12
Хоккей. НХЛ
7.04
Калгари
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
7.04
Лос-Анджелес
Ванкувер
Все события
20:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Роман Ротенберг объявил о создании хоккейной школы в Индии

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Индии будет открыта хоккейная школа в рамках совместной инициативы Россия — Индия, заявил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг.

СКА
Источник: РИА "Новости"

В июле 2023 года Ротенберг сообщил, что ФХР намерена развивать сотрудничество со странами БРИКС и планирует организовать хоккейный матч против команды Индии. Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил РИА Новости о готовности организации делиться методиками и ресурсами для развития хоккея в государствах БРИКС.

«Сегодня состоялась рабочая встреча представителей академии СКА, школы “Красная машина юниор” и Champions Group в рамках совместной инициативы Россия — Индия. Уже в июне в Индии откроется хоккейная школа, скоро об этом проекте будет объявлено официально. Также мы рассматриваем возможность запуска хоккейных школ и в других странах БРИКС. Подобное международное сотрудничество связано не только с возрастающим интересом к развитию хоккея в новых регионах, но и имеет широкую социальную направленность», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Спорт РИА Новости»
Российскую всадницу дисквалифицировали за жестокое обращение с лошадью
Кучеров бьет все рекорды! Никита в числе легендарных Гретцки, Лемье и Ягра
Украина требует от российских участников Олимпиады отказаться от Игр дружбы
СК попросили проверить главу МОК по статье о вмешательстве в жизнь россиян
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь