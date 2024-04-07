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17:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Магнитка» вырвалась вперед в полуфинале плей-офф КХЛ с «Автомобилистом»

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» вышел вперед в серии ½ финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против екатеринбургского «Автомобилиста», одержав выездную победу в третьем матче противостояния.

Автомобилист
Металлург МгКХЛ: таблица и календарь
«Магнитка» вырвалась вперед в полуфинале плей-офф КХЛ с «Автомобилистом» | Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 0:0. 1:1, 1:0) в пользу гостей, в составе которых отличились Робин Пресс (11-я минута), Дмитрий Силантьев (43) и Люк Джонсон (63). За «Автомобилист» шайбы забросили Степан Хрипунов (12) и Данил Романцев (60).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу команды из Магнитогорска. Четвертый матч противостояния пройдет 9 апреля в Екатеринбурге.

По итогам регулярного чемпионата «Металлург» занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» завершил «регулярку» на пятой позиции на Востоке. «Металлург» играет против «Автомобилиста» в плей-офф КХЛ в четвертый раз, все предыдущие три серии «Магнитка» выиграла (дважды по 4−2, один раз — 4−3).

Автомобилист
2:3ОТ
1:1, 0:0, 1:1
Металлург Мг
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