«Магнитка» вырвалась вперед в полуфинале плей-офф КХЛ с «Автомобилистом»

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 0:0. 1:1, 1:0) в пользу гостей, в составе которых отличились Робин Пресс (11-я минута), Дмитрий Силантьев (43) и Люк Джонсон (63). За «Автомобилист» шайбы забросили Степан Хрипунов (12) и Данил Романцев (60).
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу команды из Магнитогорска. Четвертый матч противостояния пройдет 9 апреля в Екатеринбурге.
По итогам регулярного чемпионата «Металлург» занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» завершил «регулярку» на пятой позиции на Востоке. «Металлург» играет против «Автомобилиста» в плей-офф КХЛ в четвертый раз, все предыдущие три серии «Магнитка» выиграла (дважды по 4−2, один раз — 4−3).