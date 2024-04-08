Ярославский «Локомотив» стал первым финалистом Кубка Гагарина

Заброшенными шайбами отметились Мартин Гернат (11-я минута), Артур Каюмов (26) и Сергей Андронов (34).

«Локомотив» выиграл серию до четырех побед со счетом 4−0. В финале команда из Ярославля сыграет с победителем противостояния магнитогорского «Металлурга» и екатеринбургского «Автомобилиста». «Металлург» ведет в серии со счетом 2−1. Четвертый матч пройдет 9 апреля в Екатеринбурге.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241075&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Локомотив» занял 3-е место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, «Трактор» стал 6-м в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Локомотив» обыграл московский ЦСКА (4−1 в серии), в четвертьфинале оказался сильнее омского «Авангарда» (4−3). «Трактор» в первом раунде победил уфимский «Салават Юлаев» (4−2), а во втором выбил из розыгрыша Кубка Гагарина победителя регулярного чемпионата московское «Динамо» (4−0).