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19:47 (мск), источник: ТАСС

Ярославский «Локомотив» стал первым финалистом Кубка Гагарина

ТАСС, 8 апреля. Ярославский «Локомотив» со счетом 3:0 обыграл челябинский «Трактор» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в финал Кубка Гагарина. Встреча прошла в Челябинске.

Трактор
ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами отметились Мартин Гернат (11-я минута), Артур Каюмов (26) и Сергей Андронов (34).

«Локомотив» выиграл серию до четырех побед со счетом 4−0. В финале команда из Ярославля сыграет с победителем противостояния магнитогорского «Металлурга» и екатеринбургского «Автомобилиста». «Металлург» ведет в серии со счетом 2−1. Четвертый матч пройдет 9 апреля в Екатеринбурге.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Локомотив» занял 3-е место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, «Трактор» стал 6-м в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Локомотив» обыграл московский ЦСКА (4−1 в серии), в четвертьфинале оказался сильнее омского «Авангарда» (4−3). «Трактор» в первом раунде победил уфимский «Салават Юлаев» (4−2), а во втором выбил из розыгрыша Кубка Гагарина победителя регулярного чемпионата московское «Динамо» (4−0).

Ярославская команда во второй раз сыграет в финале Кубка Гагарина. В 2009 году «Локомотив» в решающей серии уступил казанскому «Ак Барсу» со счетом 3−4. «Трактор» играл в финале в 2013 году и проиграл московскому «Динамо» (2−4).

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0:1, 0:2, 0:0
Локомотив
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