Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Вегас
Хоккей. КХЛ
8.04
Трактор
Локомотив
03
Хоккей. НХЛ
8.04
Анахайм
Сент-Луис
Б
56
Хоккей. НХЛ
8.04
Колорадо
Даллас
47
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Металлург Мг
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
8.04
Трактор
Локомотив
03
7.04
Автомобилист
Металлург Мг
ОТ
23
6.04
Трактор
Локомотив
12
5.04
Металлург Мг
Автомобилист
24
4.04
Локомотив
Трактор
ОТ
32
3.04
Металлург Мг
Автомобилист
21
2.04
Локомотив
Трактор
52
30.03
Спартак
Металлург Мг
03
Хоккей. КХЛ. Все результаты
8 апреля, источник: ТАСС

В финале спустя 15 лет. «Локомотив» поспорит за Кубок Гагарина

ТАСС, 8 апреля. «Локомотив» впервые с 2009 года вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв в четырех матчах «Трактор». Главный тренер железнодорожников Игорь Никитин вышел на чистое третье место по победам в плей-офф, а также стал третьим специалистом, кто вывел свои команды четыре раза в финал.

Трактор
ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
Источник: ХК "Локомотив"

Ярославская команда выиграла на своей площадке у «Трактора» со счетом 5:2 и 3:2 (в овертайме), а также 2:1 и 3:0 — в гостях. «Локомотив» завоевал кубок, вручаемый победителю Западной конференции. Этот трофей первый для железнодорожников в истории клуба: в первом плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 2009 году деления на конференции не было, а в 2010 году «Локомотив» в финале конференции проиграл ХК МВД.

Никитин с 71 победой в плей-офф занимает третье место, уступая только Зинэтуле Билялетдинову (90) и Олегу Знарку (79). Главный тренер «Локомотива» из предыдущих трех финалов (2018, 2019, 2021) выиграл с ЦСКА в 2019 году, пять раз в финалах играл Билялетдинов (три победы и два поражения), четыре — Знарок (3−1). После победы в четвертом матче хоккеисты «Локомотива» сфотографировались с кубком и президентом КХЛ Алексеем Морозовым, однако по традиции прикасаться к трофею не стали.

«Трактор» же завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ, однако не сможет претендовать на бронзу чемпионата России, поскольку по результатам в общей таблице регулярного чемпионата челябинцы хуже «Металлурга» и «Автомобилиста», которые оспорят между собой Кубок Восточной конференции. Проигравший в этой паре также получит бронзовые награды чемпионата лиги.

Во время загрузки произошла ошибка.

Доверие к Никитину

Выход «Локомотива» в финал можно считать заслуженным, и этот успех стоит связать с работой Никитина. Возможно, здоровые амбиции специалиста после внезапного во многом увольнения из ЦСКА в июле 2021 года сыграли свою роль. Никитин кропотливо подошел к работе над созданием коллектива, который в нынешнем сезоне выбил армейцев в первом раунде плей-офф. Движение «Локомотива» к финалу было поступательным — в 2022 году ярославцы проиграли ЦСКА в первом раунде в четырех матчах, в следующем году они прошли первый раунд и уступили тому же ЦСКА уже в семи матчах.

При этом стоит похвалить руководство «Локомотива» за терпение. Никитин работает с командой уже третий сезон, сумев добиться успеха с большим количеством воспитанников ярославского клуба. «Ярославцы многое пережили за это время, но руководство и тренерский штаб планомерно работали над развитием клубной системы и точечным усилением команды. Вдвойне отрадно, что “Локомотив” смог добиться этого результата с огромным числом своих воспитанников, которые в 2009 году только пошли в школу и только начали заниматься хоккеем», — приводит пресс-служба лиги комментарий Морозова.

Говоря о тренерах «Локомотива», в последние семь лет только Алексей Кудашов и Дмитрий Квартальнов проработали два года подряд. В последний раз три сезона сумел отработать финн Кари Хейккиля (2007−2010), при котором железнодорожники, помимо финала (2009) и полуфинала (2010) КХЛ, выходили в финал Суперлиги в 2008 году.

Нельзя не сказать, что на игру «Трактора» повлияла травма вратаря Зака Фукале, которую он получил в результате столкновения с Максимом Шалуновым во втором периоде первого матча. Канадец, которого заменил в оставшихся играх Сергей Мыльников, без сомнения, был одним из лучших у «Трактора» в этом плей-офф, и его действия помогли челябинцам пройти победителя регулярного чемпионата московского «Динамо» в четвертьфинале.

«Сергей сыграл достойно, оставлял нас в игре даже после сегодняшнего начала матча. Единственное, Зак находился с нами в раздевалке, но его нахождения на льду, этого задора немного не хватило. По поводу его травмы — это тайна за семью печатями», — сказал после матча главный тренер челябинцев Алексей Заварухин.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Шансов увернуться от Фукале не было»

Наиболее близок «Трактор» к победе был во втором матче серии в Ярославле, когда сумел в концовке третьего периода сравнять счет, однако спустя три с лишним минуты хозяева забили. Как ни старался Заварухин завести своих игроков резкими высказываниями в адрес Шалунова, у уральцев дома ничего не получилось. Сам инцидент в итоге сошел на нет: после завершения серии, когда команды выходят на лед поблагодарить друг друга, воспитанник «Трактора» Шалунов пожал руки как игрокам, включая Фукале, так и тренерам хозяев.

«Серия закончилась, руки пожали, никаких обид ни у кого не было. Мне кажется, все адекватные люди и понимали, что умышленно тут невозможно было сделать, и я не тот человек, который это будет делать. Тот момент — это случайность, и по-другому это никак нельзя было назвать. Была борьба за шайбу, и такой был исход. Шансов увернуться не было. Что касается слов тренера “Трактора”, то я прекрасно понимаю, что Алексей Борисович хотел сделать, где-то психологически повоздействовать», — сказал Шалунов.

«Локомотив» продемонстрировал, как он может прибавлять — команда здорово, в частности, играла во вторых периодах, показав хорошую функциональную готовность. Железнодорожники угадали с приобретением защитника Мартина Герната, словак своевременно подключался к атакам команды. С «Трактором» Гернат стал одним из лучших снайперов команды наравне с Артуром Каюмовым. О продлении контракта с российским нападающим ярославцы объявили во время полуфинальной серии.

Лучший бомбардир плей-офф Максим Березкин в серии с «Трактором» не забил, но отдал четыре результативные передачи. У «Трактора» же ни Максим Шабанов, ни Антон Бурдасов, ни Владимир Ткачев, проявившие себя в серии с «Динамо», ничего эффективного показать не смогли.

По словам Никитина, игроков команды, у большинства из которых нет опыта плей-офф, могла закалить предыдущая стадия плей-офф с «Авангардом». Ярославцы победили в семи матчах, причем в решающих играх что в Омске, что в Челябинске «Локомотив» не пропустил ни одной шайбы. «Иногда такие триггерные точки влияют на ход серии как в одну сторону, так и в другую. К этому должна быть готова команда, и после такой психологической закалки с Омском она оказалась готова к таким точкам. Не скажу, что мы доигрывали последний матч, хорошо, что есть ребята, которые знают, как действовать», — сказал Никитин.

В полуфинальной серии между еще двумя уральскими командами — «Автомобилистом» и «Металлургом» — счет 2−1 в пользу магнитогорского клуба. Ближайшие матчи пройдут 9 апреля в Екатеринбурге и 11 апреля в Магнитогорске.

Трактор
0:3
0:1, 0:2, 0:0
Локомотив
Читайте также от «ТАСС»
Ирина Винер: народ не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе
Елистратов: их не беспокоит отсутствие россиян, это нужно принять как данность
"Очень жаль для всех и нашего хоккея, что мы едва не потеряли его"
Бах: миром управляют политики, а не мы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь