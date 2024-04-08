В финале спустя 15 лет. «Локомотив» поспорит за Кубок Гагарина

Ярославская команда выиграла на своей площадке у «Трактора» со счетом 5:2 и 3:2 (в овертайме), а также 2:1 и 3:0 — в гостях. «Локомотив» завоевал кубок, вручаемый победителю Западной конференции. Этот трофей первый для железнодорожников в истории клуба: в первом плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 2009 году деления на конференции не было, а в 2010 году «Локомотив» в финале конференции проиграл ХК МВД.

Никитин с 71 победой в плей-офф занимает третье место, уступая только Зинэтуле Билялетдинову (90) и Олегу Знарку (79). Главный тренер «Локомотива» из предыдущих трех финалов (2018, 2019, 2021) выиграл с ЦСКА в 2019 году, пять раз в финалах играл Билялетдинов (три победы и два поражения), четыре — Знарок (3−1). После победы в четвертом матче хоккеисты «Локомотива» сфотографировались с кубком и президентом КХЛ Алексеем Морозовым, однако по традиции прикасаться к трофею не стали.

«Трактор» же завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ, однако не сможет претендовать на бронзу чемпионата России, поскольку по результатам в общей таблице регулярного чемпионата челябинцы хуже «Металлурга» и «Автомобилиста», которые оспорят между собой Кубок Восточной конференции. Проигравший в этой паре также получит бронзовые награды чемпионата лиги.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456281781&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Доверие к Никитину

Выход «Локомотива» в финал можно считать заслуженным, и этот успех стоит связать с работой Никитина. Возможно, здоровые амбиции специалиста после внезапного во многом увольнения из ЦСКА в июле 2021 года сыграли свою роль. Никитин кропотливо подошел к работе над созданием коллектива, который в нынешнем сезоне выбил армейцев в первом раунде плей-офф. Движение «Локомотива» к финалу было поступательным — в 2022 году ярославцы проиграли ЦСКА в первом раунде в четырех матчах, в следующем году они прошли первый раунд и уступили тому же ЦСКА уже в семи матчах.

При этом стоит похвалить руководство «Локомотива» за терпение. Никитин работает с командой уже третий сезон, сумев добиться успеха с большим количеством воспитанников ярославского клуба. «Ярославцы многое пережили за это время, но руководство и тренерский штаб планомерно работали над развитием клубной системы и точечным усилением команды. Вдвойне отрадно, что “Локомотив” смог добиться этого результата с огромным числом своих воспитанников, которые в 2009 году только пошли в школу и только начали заниматься хоккеем», — приводит пресс-служба лиги комментарий Морозова.

Говоря о тренерах «Локомотива», в последние семь лет только Алексей Кудашов и Дмитрий Квартальнов проработали два года подряд. В последний раз три сезона сумел отработать финн Кари Хейккиля (2007−2010), при котором железнодорожники, помимо финала (2009) и полуфинала (2010) КХЛ, выходили в финал Суперлиги в 2008 году.

Нельзя не сказать, что на игру «Трактора» повлияла травма вратаря Зака Фукале, которую он получил в результате столкновения с Максимом Шалуновым во втором периоде первого матча. Канадец, которого заменил в оставшихся играх Сергей Мыльников, без сомнения, был одним из лучших у «Трактора» в этом плей-офф, и его действия помогли челябинцам пройти победителя регулярного чемпионата московского «Динамо» в четвертьфинале.

«Сергей сыграл достойно, оставлял нас в игре даже после сегодняшнего начала матча. Единственное, Зак находился с нами в раздевалке, но его нахождения на льду, этого задора немного не хватило. По поводу его травмы — это тайна за семью печатями», — сказал после матча главный тренер челябинцев Алексей Заварухин.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241075&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Шансов увернуться от Фукале не было»

Наиболее близок «Трактор» к победе был во втором матче серии в Ярославле, когда сумел в концовке третьего периода сравнять счет, однако спустя три с лишним минуты хозяева забили. Как ни старался Заварухин завести своих игроков резкими высказываниями в адрес Шалунова, у уральцев дома ничего не получилось. Сам инцидент в итоге сошел на нет: после завершения серии, когда команды выходят на лед поблагодарить друг друга, воспитанник «Трактора» Шалунов пожал руки как игрокам, включая Фукале, так и тренерам хозяев.

«Серия закончилась, руки пожали, никаких обид ни у кого не было. Мне кажется, все адекватные люди и понимали, что умышленно тут невозможно было сделать, и я не тот человек, который это будет делать. Тот момент — это случайность, и по-другому это никак нельзя было назвать. Была борьба за шайбу, и такой был исход. Шансов увернуться не было. Что касается слов тренера “Трактора”, то я прекрасно понимаю, что Алексей Борисович хотел сделать, где-то психологически повоздействовать», — сказал Шалунов.

«Локомотив» продемонстрировал, как он может прибавлять — команда здорово, в частности, играла во вторых периодах, показав хорошую функциональную готовность. Железнодорожники угадали с приобретением защитника Мартина Герната, словак своевременно подключался к атакам команды. С «Трактором» Гернат стал одним из лучших снайперов команды наравне с Артуром Каюмовым. О продлении контракта с российским нападающим ярославцы объявили во время полуфинальной серии.

Лучший бомбардир плей-офф Максим Березкин в серии с «Трактором» не забил, но отдал четыре результативные передачи. У «Трактора» же ни Максим Шабанов, ни Антон Бурдасов, ни Владимир Ткачев, проявившие себя в серии с «Динамо», ничего эффективного показать не смогли.

По словам Никитина, игроков команды, у большинства из которых нет опыта плей-офф, могла закалить предыдущая стадия плей-офф с «Авангардом». Ярославцы победили в семи матчах, причем в решающих играх что в Омске, что в Челябинске «Локомотив» не пропустил ни одной шайбы. «Иногда такие триггерные точки влияют на ход серии как в одну сторону, так и в другую. К этому должна быть готова команда, и после такой психологической закалки с Омском она оказалась готова к таким точкам. Не скажу, что мы доигрывали последний матч, хорошо, что есть ребята, которые знают, как действовать», — сказал Никитин.