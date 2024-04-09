«Барыс» решил устроить реформу в КХЛ: подробности
Несколько клубов КХЛ, в числе которых «Динамо» (Минск), СКА и «Барыс», отправили в лигу письмо с предложениями о кардинальной реорганизации схемы работы судейского корпуса, передают Vesti.kz.
«Чемпионату» стала известна схема перемен, выдвинутая инициаторами.
«За обслуживание всех хоккейных матчей в России будет отвечать Всероссийская коллегия судей. При совете директоров КХЛ будет создан новый орган — судейский комитет, который будет подчиняться не руководству лиги, а напрямую совету директоров. Он будет состоять из бывших заслуженных арбитров (членов Всероссийской коллегии судей) и ветеранов хоккея. Главный арбитр КХЛ будет напрямую подчиняться судейскому комитету и контролировать все остальные направления, которые ранее входили в зону ответственности: организацию судейства матчей КХЛ, инспектирование, контроль качества работы арбитров, взаимодействие с клубами», — говорится в сообщении.
«Оценивая предложенный механизм, нельзя не отметить: ключевой момент в том, что разработан алгоритм реальной независимости судейства. Реализация выдвинутых перемен сделает арбитров самостоятельной корпорацией. Которая будет равноудалена от участников хоккейного процесса на всех уровнях — системном, управленческом, аппаратном», — пишет источник.