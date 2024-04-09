Деятельность ХК «Сибирь» оказалась убыточной четвёртый год подряд

В 2023 году Ассоциация «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб “Сибирь” получила выручку в 849 млн рублей. Показатель вырос на 67% по сравнению с данными за 2022 год. Прибыль организации выросла на 68%, но сам клуб всё ещё остаётся убыточным — показатель оценивается в минус 12 млн рублей. В последний раз команда получала прибыль в 2019 году — она составила 30 млн рублей. Также в 2023 году новосибирский хоккейный клуб получил взносы и пожертвования на 1,2 млрд рублей — этот показатель вырос на 1%.