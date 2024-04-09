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20:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Уральская аномалия. «Автомобилист» отыгрался с 0:3 и вырвал победу у «Магнитки» на последних секундах

Счет в серии стал 2−2.

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Уральская аномалия. «Автомобилист» отыгрался с 0:3 и вырвал победу у «Магнитки» на последних секундах | Источник: ХК «Автомобилист»

Такой невероятный сценарий четвертого матча изначально предугадать было невозможно. Абсолютно некубковый по своему содержанию первый период игры в Екатеринбурге оказался богатым эмоциями и заброшенными шайбами. Логическому объяснению этот мимолетный праздник жизни совершенно не поддавался и воспринимался как чистая аномалия. Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин перед игрой решил удивить и сделал ставку в воротах на Владимира Галкина. Всего через пять с небольшим минут с начала встречи специалист пожалел о своем решении, при счете 0:2 вернув в дело Евгения Аликина.

«Металлург» забил даже в большинстве, что в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина само по себе почти музейная редкость. Это обстоятельство еще раз подчеркнуло уникальный характер матча — такого количества атак с ходу с численным преимуществом и в любительском хоккее не часто увидишь. Оборонительные капканы в средней зоне были словно сметены могучим ураганом. Аликин продержался «сухим» всего 133 секунды, но на его команде это печальное событие не сказалось. Уже через минуту Стефан Да Коста забил и поднял «Автомобилист» в погоню.

Команды могли уйти на первый перерыв при счете 3:3, будь хозяева чуть удачливее. Этот период стал, вероятно, самым зрелищным в нынешнем плей-офф. Глаз от происходящего было не оторвать. Забивать с такой частотой на протяжении всей игры невозможно. Зато количество ярких атак и голевых моментов по-прежнему оставалось астрономическим для этого времени года. Удалось забить только проводящему лучший отрезок в карьере Анатолию Голышеву. Отыграться с 0:3 в кубковом матче — это мощное проявление характера, чего за екатеринбуржцами не водилось много лет.

Обе команды стали действовать попроще и повнимательнее в третьем периоде. Игра от этого скучнее стала лишь немного — моменты периодически возникали как в одной зоне атаки, так и в другой. Не хотелось, чтобы эта игра заканчивалась в основное время. Но драматичная ошибка Игоря Гераськина в чужой зоне привела к контратаке, в которой Степан Хрипунов оформил блестящий камбэк «Автомобилиста».

Михаил Зислис

Автомобилист
5:3
2:3, 1:0, 2:0
Металлург Мг
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