«Автомобилист» впервые в истории отыгрался с «-3» в матче плей-офф КХЛ

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, камбэк «Автомобилиста» с «-3» стал первым для команды из Екатеринбурга в плей-офф КХЛ и всего десятым случаем в истории Кубка Гагарина. Чаще всего данные камбэки удавались «Спартаку» и «Ак Барсу» (по два раза). Для «Металлурга» такое поражение стало первым, а чаще всего преимущество в три шайбы упускало московское «Динамо» (три раза).