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10:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Автомобилист» впервые в истории отыгрался с «-3» в матче плей-офф КХЛ

В Екатеринбурге прошёл четвёртый матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимал «Металлург».

Автомобилист
Металлург МгКХЛ: таблица и календарь
«Автомобилист» впервые в истории отыгрался с «-3» в матче плей-офф КХЛ | Источник: Чемпионат.com

Волевую победу в матче одержал «Автомобилист» со счётом 5:3 и сравнял счёт в серии 2−2.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, камбэк «Автомобилиста» с «-3» стал первым для команды из Екатеринбурга в плей-офф КХЛ и всего десятым случаем в истории Кубка Гагарина. Чаще всего данные камбэки удавались «Спартаку» и «Ак Барсу» (по два раза). Для «Металлурга» такое поражение стало первым, а чаще всего преимущество в три шайбы упускало московское «Динамо» (три раза).

Напомним, пятый матч в серии состоится завтра, 11 апреля, в Магнитогорске.

Автомобилист
5:3
2:3, 1:0, 2:0
Металлург Мг
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