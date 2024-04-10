«Один из лучших силовых форвардов КХЛ». «Амур» продлил контракт с Грецким | Источник: Чемпионат.com

«Грецкий — один из лучших силовых форвардов в лиге. При среднем игровом времени в 11.5 нападающий провёл 133 силовых приёма на площадке в 43 матчах. Средний показатель белорусского нападающего — 3,1 силового приёма за матч. Этот лучший в лиге результат среди нападающих», — сказано в сообщении «Амура».

В завершившимся регулярном сезоне КХЛ 27-летний форвард сыграл 38 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Вячеслав провёл пять матчей, в которых забросил одну шайбу.

Напомним, «Амур» завершил регулярный сезон на восьмом месте в таблице Восточной конференции, набрав 71 очко после 68 встреч. В первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги хабаровский клуб уступил «Металлургу» в шести матчах (2−4).