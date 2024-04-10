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13:29 (мск), источник: ТАСС

В Федерации хоккея России предложили МВД привлекать к ответственности спортивных агентов

Заместитель генерального директора ФХР Александр Кикнадзе сообщил, что президент организации Владислав Третьяк напрямую писал главе МВД Владимиру Колокольцеву по этому вопросу.

Источник: https://fhr.ru/

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Министерству внутренних дел предложили привлекать спортивных агентов к ответственности. Об этом на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту заявил заместитель генерального директора Федерации хоккея России (ФХР) Александр Кикнадзе.

«[Президент ФХР Владислав] Третьяк напрямую писал главе МВД Владимиру Колокольцеву, но там был ответ, что нужно определить орган, кто будет привлекать агентов к ответу, — сказал Кикнадзе. — Мы же убеждены, что если не МВД будет привлекать агентов к ответственности, то мы будем и дальше сталкиваться с вышеозвученной проблемой, которая помогает агентам избегать ответственности. Именно в целях сбора доказательной базы мы предлагаем наделить этим правом МВД, и это повлечет изменения в закон о полиции. Но все равно мы считаем, что это правильный путь».

В среду комитет Госдумы по физической культуре и спорту рассматривает вопрос регулирования деятельности спортивных агентов.

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