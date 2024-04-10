В Федерации хоккея России предложили МВД привлекать к ответственности спортивных агентов

«[Президент ФХР Владислав] Третьяк напрямую писал главе МВД Владимиру Колокольцеву, но там был ответ, что нужно определить орган, кто будет привлекать агентов к ответу, — сказал Кикнадзе. — Мы же убеждены, что если не МВД будет привлекать агентов к ответственности, то мы будем и дальше сталкиваться с вышеозвученной проблемой, которая помогает агентам избегать ответственности. Именно в целях сбора доказательной базы мы предлагаем наделить этим правом МВД, и это повлечет изменения в закон о полиции. Но все равно мы считаем, что это правильный путь».