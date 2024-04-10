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13:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Во второй раз в истории КХЛ посещаемость Кубка Гагарина превысила 700 тысяч зрителей

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что во второй раз в истории КХЛ посещаемость матчей Кубка Гагарина превысила 700 тысяч зрителей.

КХЛ: таблица и календарь
Во второй раз в истории КХЛ посещаемость Кубка Гагарина превысила 700 тысяч зрителей | Источник: Чемпионат.com

73 матча текущего плей-офф посетило 700 970 зрителей. Рекорд по абсолютной посещаемости был установлен в прошлом сезоне — 729 876 зрителей на 87 играх.

Отметим, что в КХЛ до завершения плей-офф будут сыграны ещё как минимум шесть матчей. Победитель пары «Металлург» — «Автомобилист» (2−2) сыграет в финале с ярославским «Локомотивом».

Напомним, железнодорожники в полуфинальной серии обыграли «Трактор» со счётом 4−0.

Вчера, 9 апреля, в Екатеринбурге прошёл четвёртый матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимал «Металлург». Волевую победу в матче одержал «Автомобилист» со счётом 5:3 и сравнял счёт в серии 2−2. Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, камбэк «Автомобилиста» с «-3» стал первым для команды из Екатеринбурга в плей-офф КХЛ.

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