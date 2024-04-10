«Мы не были единым кулаком». Гендиректор «Трактора» рассказал об атмосфере в раздевалке в конце сезона

— У нас был кризис, не спорю. Мы не были единым кулаком. Выезд на Дальний Восток показал, что перед плей-офф мы движемся совсем не в том направлении. При этом слухи были сильно преувеличены. Со своей стороны скажу, что я никоим образом не влезаю в тренировочный процесс, как и в определение состава на матчи. У нас может быть только какой-то диалог с тренерами. В тот момент мы должны были решить проблемы. Меня настораживала атмосфера в раздевалке.