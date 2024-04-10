«Мы не были единым кулаком». Гендиректор «Трактора» рассказал об атмосфере в раздевалке в конце сезона

— В конце регулярного чемпионата было много слухов о конфликтах внутри «Трактора». Насколько информация о трениях была правдива?
— У нас был кризис, не спорю. Мы не были единым кулаком. Выезд на Дальний Восток показал, что перед плей-офф мы движемся совсем не в том направлении. При этом слухи были сильно преувеличены. Со своей стороны скажу, что я никоим образом не влезаю в тренировочный процесс, как и в определение состава на матчи. У нас может быть только какой-то диалог с тренерами. В тот момент мы должны были решить проблемы. Меня настораживала атмосфера в раздевалке.
— Нет, я говорю об отношении к делу, готовности к плей-офф. Атмосферы единства, которая в итоге нам помогла пройти два раунда, тогда не было. Конечно, пришлось разговаривать и с ребятами, и с тренерами. Мы нашли правильные слова при помощи Ивана Анатольевича Савина.
В плей-офф КХЛ «Трактор» дошел до полуфинала, где уступил «Локомотиву» (0−4). На более ранних этапах челябинцы выбили «Салават Юлаев» (4−2) и московское «Динамо» (4−0).