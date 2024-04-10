Олимпийский чемпион Давыдов: плей-офф показал, что иностранцы в КХЛ мало что решают

«Этот плей-офф показывает, что иностранцы в нашем хоккее мало что решают, на первые роли вышли российские игроки, в том числе молодые. И именно те клубы, которые доверяют своей молодёжи, — на первых ролях. Возьмите, например, первого финалиста — “Локомотив”. В команде, если не ошибаюсь, только один легионер — защитник, зато какую заявку делают свои воспитанники — Каюмов, Берёзкин, Исаев, многие другие.



Ещё один хороший пример — “Магнитка”. Из легионеров там на первых-вторых позициях тоже только один защитник, зато есть очень интересные мальчишки в атаке.



А многие легионеры — публика ненадежная. Пример — тот же вратарь Фукале. Подозреваю, что российский голкипер на решающие матчи сезона ради команды мог бы выйти на уколах, а тут человек просто потерялся. Делайте выводы!», — сказал Давыдов в интервью Russia-Hockey.ru.