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16:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-тренер СКА и «Спартака» назвал плюсы от возвращения лимита в пять легионеров в КХЛ

Экс-тренер СКА и «Спартака» Андрей Потайчук заявил, что возвращение лимита в пять иностранных игроков в КХЛ со следующего сезона позволит привлечь качественных легионеров, которые будут примером для молодых отечественных хоккеистов.

КХЛ: таблица и календарь
Экс-тренер СКА и «Спартака» назвал плюсы от возвращения лимита в пять легионеров в КХЛ | Источник: Чемпионат.com

«С лимитом в три легионера наши хоккеисты получили шанс проявить себя. С другой стороны, тут зависит, какие иностранные хоккеисты приезжают в КХЛ. Если это качественный игрок, то это плюс. Легионер должен быть лидером. Да, лимит в пять человек большой, но я бы в КХЛ приглашал очень качественных хоккеистов, которые бы приносили пользу своим клубам и были бы примером для молодых ребят.

Если брать “Автомобилист”, то легионеры там тянут команду, они лидеры. Возможно, в “Динамо” они ярче играли в гладком чемпионате, чем в Кубке Гагарина. Тот же О’Делл в плей-офф немного по-другому играл. Тут у каждой команды индивидуально», — цитирует Потайчука Legalbet.

По ходу сезона-2023/2024 большинство клубов КХЛ выступили за возвращение лимита в пять иностранных хоккеистов. Руководство клубов лиги считает оптимальным такое количество легионеров и со следующего сезона КХЛ вернётся к лимиту на легионеров в пять человек.

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