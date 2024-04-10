Экс-тренер СКА и «Спартака» назвал плюсы от возвращения лимита в пять легионеров в КХЛ

«С лимитом в три легионера наши хоккеисты получили шанс проявить себя. С другой стороны, тут зависит, какие иностранные хоккеисты приезжают в КХЛ. Если это качественный игрок, то это плюс. Легионер должен быть лидером. Да, лимит в пять человек большой, но я бы в КХЛ приглашал очень качественных хоккеистов, которые бы приносили пользу своим клубам и были бы примером для молодых ребят.



Если брать “Автомобилист”, то легионеры там тянут команду, они лидеры. Возможно, в “Динамо” они ярче играли в гладком чемпионате, чем в Кубке Гагарина. Тот же О’Делл в плей-офф немного по-другому играл. Тут у каждой команды индивидуально», — цитирует Потайчука Legalbet.