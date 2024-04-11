Революция в российском хоккее. В КХЛ снова станет больше иностранцев, лига выиграла аппаратную войну у Третьяка

В КХЛ со следующего сезона вновь грядут большие изменения. После одного года с лимитом в три иностранца возвращается прежний формат, существовавший много лет, в пять легионеров на клуб. Лига пока официально не подтвердила эту информацию, но в хоккейном сообществе о ней говорят, как о совершившимся факте. К тому же в среду, 10 апреля, появилось заявление от Федерации хоккея России. И оно удивило.

«Поскольку Международная федерация хоккея продлила действия ограничений на участие российских хоккеистов в чемпионатах мира всех категорий, и наши клубы также лишены возможности проводить матчи в рамках международных турниров в Европе и Северной Америке, ФХР приняла решение рассмотреть возможность возвращения лимита на “легионеров” (пять хоккеистов, в том числе не более одного вратаря) сроком на один год — сезон-2024/25. Вопрос о возвращении будет рассмотрен Правлением ФХР», — говорится на официальном сайте федерации.

Интересно, что еще год назад ФХР выступала за лимит в три иностранца, а президент Владислав Третьяк говорил, что «из-за уменьшения числа легионеров у наших ребят стало больше шансов проявить себя, стать лидерами команд».

И сразу к федерации много вопросов. Если пять легионеров нужны для обмена опытом из-за международной изоляции сборной России, то почему год назад сократили до трех? Почему именно на один сезон, и что изменится через год? Как же развитие молодежи, о котором так много было сказано?

Говорят, что желание о возвращении пяти иностранцев исходило совсем не от ФХР. На протяжении года, как был принят более жесткий лимит, велась аппаратная борьба. Неслучайно президент КХЛ Алексей Морозов перед стартом сезона сказал, что сделает все возможное, чтобы лимит вернули. В итоге его «лагерь» победил.

ФХР же осталось сделать хорошую мину при плохой игре. В публичной плоскости все выглядит так, что федерация сама выступила за смягчение лимита. В реальности позиции руководителей ФХР серьезно ослабли. Неслучайно уже несколько месяцев ходят разговоры о том, что со следующего сезона КХЛ планирует быть самостоятельной Лигой, вышедшей из-под юрисдикции ФХР. На это указывает и решение лиги продлить сезон до 31 мая. Да и тот же отказ от нового лимита, который год назад был навязан КХЛ (Морозов изначально не поддерживал его).

Любопытно, что есть даже информация о том, что решение о возвращении лимита в пять иностранцев было принято в день, когда был утвержден лимит в три иностранца. То есть изначально было понимание, что нововведение лишь на сезон. На стратегическое решение, мягко говоря, не тянет. Но как относиться к нынешнему?

Приезд дополнительных 15−20 легионеров КХЛ только усилит, больше не стоит ждать — европейцы все еще неохотно едут в Россию, да и космических денег здесь больше не платят (потолок зарплат, курс рубля). Для таких клубов, как «Витязь», «Адмирал», «Лада», «Сочи» лимит в пять иностранцев — это настоящее спасение.

Такие команды в силу ограниченного бюджета не могли себе позволить российских игроков высокого уровня в нужном количестве (их зарплаты с ужесточением лимита к тому же выросли). Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий много раз привозил из Европы и Америки иностранцев, которые идеально вписывались в реалии КХЛ. Рядом с легионерами будут расти и молодые россияне. Яркий пример: Кирилл Капризов много раз признавался, как прибавлял, играя в «Кузне» рядом с Райаном Стоа.

Теперь остается только пожелать, что новый лимит будет принят не на сезон, а на долгий срок. Нет никакого смысла каждый год менять правила. Пять иностранцев — оптимальное количество, которое уже хорошо себя зарекомендовало. В идеальном мире лимита не должно существовать вообще, но к этому КХЛ явно еще не готова.