«Амур» продлил контракт со своим лучшим снайпером
Нападающий «Амура» Владислав Барулин подписал односторонний контракт на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.
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Нападающий «Амура» Владислав Барулин подписал односторонний контракт на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.
В сезоне-2023/24 Барулин стал лучшим снайпером хабаровской команды, забросив 17 шайб в 62 матчах регулярного чемпионата.
Всего в КХЛ 27-летний форвард отыграл 126 матчей и набрал 47 (25+22) очков.