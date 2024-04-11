Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Автомобилист
52
Хоккей. НХЛ
12.04
Баффало
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
12.04
Питтсбург
Детройт
Хоккей. НХЛ
12.04
Рейнджерс
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
12.04
Тампа-Бэй
Оттава
Хоккей. НХЛ
12.04
Торонто
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
12.04
Флорида
Коламбус
Хоккей. НХЛ
12.04
Айлендерс
Монреаль
Хоккей. НХЛ
12.04
Даллас
Виннипег
Хоккей. НХЛ
12.04
Сиэтл
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
12.04
Лос-Анджелес
Калгари
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
17:00
Металлург Мг
Автомобилист
52
9.04
Автомобилист
Металлург Мг
53
8.04
Трактор
Локомотив
03
7.04
Автомобилист
Металлург Мг
ОТ
23
6.04
Трактор
Локомотив
12
5.04
Металлург Мг
Автомобилист
24
4.04
Локомотив
Трактор
ОТ
32
3.04
Металлург Мг
Автомобилист
21
Хоккей. КХЛ. Все результаты
19:08 (мск), источник: РБК

Судье попали коньком в лицо в матче плей-офф КХЛ

Арбитр Иван Фатеев случайно получил рассечение после того, как его сбил с ног хоккеист «Металлурга». Судье оказали помощь, и он смог вернуться на лед в третьем периоде.

Металлург Мг
АвтомобилистКХЛ: таблица и календарь
Во время загрузки произошла ошибка.

Главный судья пятого матча полуфинальной серии плей-офф КХЛ между «Металлургом» и «Автомобилистом» Иван Фатеев случайно получил удар коньком в лицо.

Хоккей

КХЛ 2023-2024
1/2 финала, 11.04.2024, 17:00

Металлург Мг5Автомобилист2

Во втором периоде защитник «Автомобилиста» Иван Трямкин толкнул у борта игрока «Металлурга» Никиту Михайлиса и тот, падая, сбил с ног судью и случайно ударил его коньком.

Арбитр получил рассечение, ему оказали медицинскую помощь. Концовку периода отработал резервный арбитр Николай Акузовский, а в третьем периоде Фатеев смог вернуться на лед.

Счет в матче, который проходит в Магнитогорске, 2:2, идет третий период.

В серии до четырех побед счет также равный — 2−2.

Читайте также от «РБК»
К чему призвал готовиться Путин на последнем совещании
На Украине принят скандальный закон об ужесточении мобилизации: что будет
Чиновник РФ на фоне ситуации с паводками спел про «пылкий порыв весны»
Зеленский раскрыл подробности нового наступления
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь