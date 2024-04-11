Судье попали коньком в лицо в матче плей-офф КХЛ

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241114&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Главный судья пятого матча полуфинальной серии плей-офф КХЛ между «Металлургом» и «Автомобилистом» Иван Фатеев случайно получил удар коньком в лицо.

Хоккей КХЛ 2023-2024 1/2 финала, 11.04.2024, 17:00 Металлург Мг 5 Автомобилист 2

Во втором периоде защитник «Автомобилиста» Иван Трямкин толкнул у борта игрока «Металлурга» Никиту Михайлиса и тот, падая, сбил с ног судью и случайно ударил его коньком.

Арбитр получил рассечение, ему оказали медицинскую помощь. Концовку периода отработал резервный арбитр Николай Акузовский, а в третьем периоде Фатеев смог вернуться на лед.

Счет в матче, который проходит в Магнитогорске, 2:2, идет третий период.