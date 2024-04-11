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19:27 (мск), источник: ТАСС

«Металлург» в третий раз вышел вперед в серии плей-офф КХЛ с «Автомобилистом»

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу магнитогорской команды.

Металлург Мг
АвтомобилистКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 11 апреля. Магнитогорский «Металлург» со счетом 5:2 обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Денис Зернов (10, 20, 57-я минуты), Даниил Вовченко (47) и Игорь Гераськин (60). У проигравших отличились Анатолий Голышев (38) и Кирилл Воробьев (43).

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Металлурга». Шестой матч пройдет 13 апреля в Екатеринбурге. Победитель противостояния в финале Кубка Гагарина встретится с ярославским «Локомотивом», который в полуфинале обыграл челябинский «Трактор» со счетом 4−0 в серии.

По итогам регулярного чемпионата «Металлург» занял первое место в Восточной конференции, «Автомобилист» стал пятым. В первом раунде «Металлург» обыграл хабаровский «Амур» (4−2), в четвертьфинале — московский «Спартак» (4−2). «Автомобилист» сначала выбил из борьбы казанский «Ак Барс» (4−1), затем — петербургский СКА (4−1).

«Автомобилист» впервые играет в полуфинале плей-офф КХЛ. «Металлург» является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).

Металлург Мг
5:2
2:0, 0:1, 3:1
Автомобилист
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