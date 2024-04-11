«Металлург» в третий раз вышел вперед в серии плей-офф КХЛ с «Автомобилистом»

ТАСС, 11 апреля. Магнитогорский «Металлург» со счетом 5:2 обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Денис Зернов (10, 20, 57-я минуты), Даниил Вовченко (47) и Игорь Гераськин (60). У проигравших отличились Анатолий Голышев (38) и Кирилл Воробьев (43).

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Металлурга». Шестой матч пройдет 13 апреля в Екатеринбурге. Победитель противостояния в финале Кубка Гагарина встретится с ярославским «Локомотивом», который в полуфинале обыграл челябинский «Трактор» со счетом 4−0 в серии.

По итогам регулярного чемпионата «Металлург» занял первое место в Восточной конференции, «Автомобилист» стал пятым. В первом раунде «Металлург» обыграл хабаровский «Амур» (4−2), в четвертьфинале — московский «Спартак» (4−2). «Автомобилист» сначала выбил из борьбы казанский «Ак Барс» (4−1), затем — петербургский СКА (4−1).