«Магнитка» в шаге от финала плей-офф! Ее лидер оформил хет-трик, едва не став антигероем

Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина — 2024, «Металлург» обыграл «Автомобилист» в пятом матче, обзор, голы, авторы шайб, видео | Источник: Чемпионат.com

«Ты убегаешь — я догоняю» — фраза из легендарного советского фильма «Берегись автомобиля» как нельзя лучше характеризует краткое содержание первой части полуфинального противостояния Кубка Гагарина между «Металлургом» и как раз-таки «Автомобилистом». В этой серии магнитогорский клуб дважды вырывался вперёд — 1−0 и 2−1, но екатеринбургский оппонент каждый раз ликвидировал минимальное отставание, одерживая свою победу в результативной встрече.

Особенно эффектной получилась четвёртая часть уральской разборки. К восьмой минуте первого периода подопечные Андрея Разина вели со сверхкомфортным преимуществом в три шайбы и наверняка уже не сомневались в последующем возвращении на родной лёд при счёте 3−1 в серии. Однако у команды Николая Заварухина оказался принципиальной иной взгляд на сложившуюся ситуацию. Екатеринбуржцы забросили пять шайб кряду на домашней площадке и одержали волевую победу, причём решающий гол в матче был забит при ничейном счёте 3:3 за семь с половиной секунд до конца основного времени.

Таким образом на магнитогорский лёд «Металлург» и «Автомобилист» вернулись при равенстве в серии 2−2. В сравнении с предыдущем матчем тренерский штаб «Магнитки» вновь не произвёл ни одного изменения в своём составе. Гости же вернулись к привычному выбору Евгения Аликина в качестве стартового голкипера. Эксперимент из прошлого матча с появлением на льду Владимира Галкина оказался очевидно неудачным вариантом.

Не прошло и минуты с момента стартового вбрасывания, как гости создали роскошный шанс, чтобы открыть счёт в матче. Семён Кизимов подхватил шайбу на синей линии, укатил «один в ноль», но не переиграл Илью Набокова. Спустя пару смен екатеринбуржцы организовали хороший навал на ворота хозяев, но «Магнитка» выстояла и избежала пропущенной шайбы, а затем забила сама.

В позиционной атаке хозяева много гоняли шайбу по периметру, но в итоге Валерий Орехов сделал наброс от синей линии, а отклеившийся от опеки Ника Эберта лучший снайпер «Металлурга» в нынешнем плей-офф Денис Зернов на пятаке совершил голевое подправление.

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Для 16-го номера магнитогорской команды этот гол стал шестым в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. Больше ни один игрок «Магнитки» на данный момент не забросил и пяти шайб. Уральцы берут ровностью состава, в котором каждый игрок готов сказать своё веское слово.

Буквально через несколько десятков секунд своё звонкое слово произнёс капитан «Магнитки» Егор Яковлев. При игре в большинстве многоопытный защитник хозяев разрядил пушку от синей линии, запустив шайбу в перекладину. Каркас ворот на «Арене-Металлург» сыграл за гостей, сумев уберечь «Автомобилист» от второй пропущенной шайбы.

Хоккей КХЛ 2023-2024 1/2 финала, 11.04.2024, 17:00 Металлург Мг 5 Автомобилист 2

Под занавес периода гости могли восстановить равновесие, но у Брукса Мэйсека шайба продолжает упорно не идти в цель. В нынешнем плей-офф немецкий форвард забросил всего одну шайбу в 15 матчах, запомнившись огромным количеством вернейших нереализованных моментов. Вот и на сей раз Мэйсек упустил отличный шанс, не сумев с пятака пробить Набокова.

За подобное расточительство хозяева оперативно наказали гостей ещё одной голевой атакой. Как и в эпизоде с первым голом, отличилась номинально первая тройка магнитогорской команды. Магнитогорцы убежали в контратаку «два в два», Дмитрий Силантьев через паузу прострелил на дальнюю штангу, откуда Зернов, обработав шайбу коньком, поразил ворота. Силантьев записал на свой счёт вторую в матче результативную передачу, а Зернов оформил 15-й дубль за карьеру в лиге, ещё сильнее упрочив своё лидерство в командной снайперской гонке в этом плей-офф КХЛ.

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Интересно, что проводящий дебютный плей-офф 23-летний Силантьев в 14 матчах набрал уже 11 (3+8) очков. Столько же результативных действий Дмитрий совершил за 43 матча в прошедшем регулярном чемпионате. Если бы в КХЛ существовал приз «главный прорыв плей-офф», то у российского нападающего здесь бы не было ни одного конкурента. Даже голкипер Набоков не смог бы сравниться с тем, насколько мощно прибавил Силантьев в сравнении с регуляркой.

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В середине второго периода хозяева имели две подряд роскошные возможности, чтобы ещё сильнее оторваться по счёту. На очень коротком временном промежутке могли и должны были забивать Артём Минулин и Данила Юров, но сначала защитник, а затем и форвард «Магнитки» с близкого расстояния не смогли направить шайбу в ворота. Затем магнитогорский клуб второй раз в матче не смог реализовать большинство, за что поплатился в концовке отрезка.

Незадолго до гола «Автомобилиста» на льду произошёл крайне неприятный инцидент с участием одного из главных арбитров Иваном Фатеевым. Защитник «Автомобилиста» применил силовой приём против Никиты Михайлиса, тот упал на лёд и подсёк главного арбитра — Фатеев потерял равновесие, а форвард «Магнитки» совершил непроизвольное движение ногой и угодил по лицу Ивана.

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У арбитра пошла кровь, и он был вынужден отправиться в судейскую для оказания медицинской помощи. Через некоторое время Фатеева заменил резервный арбитр Николай Акузовский.

Тем временем екатеринбургский клуб забросил важнейшую шайбу, сумев размочить блестящего игравшего Набокова. Денис Баранцев начал атаку длинной передачей под чужую синюю линию, Анатолий Голышев подхватил шайбу у левого борта, ускорился и резким броском попал в дальний угол ворот, забив свой девятый гол в нынешнем плей-офф. Интересно, что Голышев, точно так же, как и Зернов, является лучшим снайпером своей команды в этой кубковой кампании. Такая вот лидерская дуэль в пятом матче полуфинала плей-офф КХЛ.

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С начала третьего периода пострадавший арбитр вернулся на лёд, вновь приступив к выполнению должностных обязанностей. «Автомобилист» же очень быстро сравнял счёт в матче — на третьей минуте отрезка Кирилл Воробьёв произвёл бросок от синей линии, и шайба через бешеный трафик каким-то образом нашла путь в ворота.

Любопытно, что изначально очень многим показалось, что дубль оформил располагавшийся на пятаке Голышев, однако статистики КХЛ первоначально вообще записали результативное действие на Стефана Да Косту, который также располагался под воротами Набокова. Через несколько же минут в протокол матча было внесено уточнение, согласно которому автором гола стал Воробьёв.

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Екатеринбургский клуб отыграл дефицит в две шайбы, но дальше произошёл один из самых обсуждаемых судейских моментов в серии. Арбитры зафиксировали блокировку со стороны Алексея Макеева, который столкнулся с Набоковым. Форвард гостей совершил разворот и катился задом, голкипер хозяев выкатился вперёд под отражение броска, и между ними произошёл контакт. Арбитры посчитали, что в произошедшем столкновении виноват Макеев — «Автомобилист» остался в меньшинстве и выстоять не сумел.

В большинстве магнитогорцы расчертили классную комбинацию: Александр Петунин от лицевой сделал передачу на Даниила Вовченко, а тот через паузу бросил с усов и прошил Аликина. С третьей попытки в матче хозяева впервые сегодня реализовали большинство, а следом смогли отбиться уже в своём меньшинстве, избежав пропущенной шайбы после удаления Зернова.

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Оформивший дубль Зернов умудрился едва не лишиться статуса одного из главных героев матча. За пять минут до конца основного времени второй раз подряд Денис отправился в штрафной бокс, снова допустив нарушение правил. За шесть минут Зернов успел получить два удаления, но партнёры сыграли за своего лидера и вновь отбились в меньшинстве. А как только истекло время оштрафованного игрока, Денис появился на льду и оформил второй в карьере хет-трик. Насыщенный матч для ключевого игрока «Магнитки».

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Точку в игре поставил Игорь Гераськин, поразивший пустые ворота за две секунды до сирены. «Металлург» добыл победу на домашнем льду и третий раз в серии вырвался вперёд — 3−2. Теперь команду Разина отделяет один шаг от выхода в финал Кубка Гагарина, где своего соперника уже давно поджидает «Локомотив». «Автомобилисту» же необходимо повторять фирменный трюк и в очередной раз ликвидировать отставание в серии. В противном случае сезона для екатеринбургской команды будет завершён 13 апреля.