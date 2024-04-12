Плющев — о СКА: «Пора бы уже сейчас давать результат, а не отделываться общими фразами для девочек» | Источник: Sport24

— Владимир Анатольевич, вас удивил такой ранний вылет СКА в нынешнем розыгрыше?

— Не скажу, что сенсация, но немножко удивил результат. Не ожидал, что «армейцы Невы» так сдадут серию «Автомобилисту». Но на то есть определенные причины. Чудес не бывает. Порядок бьет класс. Правда, сказать, что класс выдающийся у армейцев — нельзя. Фактически весь сезон играли в одном и том же ключе, и, наверное, соперники под них подстроились.

— Получается так.

— Ну и плюс, петербуржцы привыкли играть на грани фола, а в плей-офф арбитры решили поднять планку и судить четко по правилам, вне зависимости от того, какой ты клуб представляешь. В итоге пошли непонятные для СКА удаления, они к этому не привыкли. И противник стал наказывать. А армейцы так и не смогли понять, что происходит. Вот и все… Считаю, что «Автомобилист» вполне заслуженно победил.

— Главный тренер СКА считает, что у него была молодая команда в Кубке Гагарина. Хотя средний возраст армейских игроков, выходивших на последнюю встречу с «Автомобилистом», — 27лет и три месяца.

— В СКА все время готовятся на перспективу, а пора бы и хороший результат давать. Учитывая условия, которые созданы и городом, и спонсорами для клуба. Поэтому такие общие лозунги не очень-то уже читаются, мол, команда молодая, ей не хватает опыта, что идет работа на перспективу. Какая перспектива? Вы уже сейчас должны давать результат. Четвертьфинал плей-офф — однозначно не для СКА. Но такие же вопросы можно задать и ЦСКА, и московскому «Динамо», и «Спартаку».

— Пожалуй.

— Когда команда начинает проигрывать в начале чемпионата, то зачастую слышишь, что она под нагрузкой, потом — что работает на перспективу. Это все от лукавого! Нужно готовиться к конкретному турниру, матчу, розыгрышу. А потом озвучивать конкретные причины, почему не удалось достичь. Не отделываться общими фразами для девочек.

— Допустим, вы — руководитель большого клуба, как СКА. Ваша команда достаточно успешно выступает в чемпионате, но регулярно проигрывает в плей-офф на ранних стадиях. Какие вопросы у вас возникли бы к главному тренеру?

— Я бы эти вопросы задавал не после плей-офф, а гораздо раньше. Ведь были заметны все моменты, которые требовалось решать еще по ходу сезона. Но, вероятно, тогда вопросы никто не задавал, и тренер на них не отвечал. А когда уже петух клюнул, никто не мог понять, что произошло. Получается не задавали, не задавали вопросов, а потом бах — и 0:7 в плей-офф.

— Травму Никишина главный тренер СКА посчитал одной из главных причин поражения. Может ли из-за одного хоккеиста, пусть и талантливого, рассыпаться вся игра у серьезной команды?