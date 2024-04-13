СКА наехал на МХЛ и предложил реформу в КХЛ, Гатиятулин формирует штаб. Итоги дня в хоккее

Новости дня в хоккее за 12 апреля 2024 года, в полуфинале ВХЛ будет седьмой матч, сборная России U20 объявила состав | Источник: КХЛ

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 12 апреля 2024 года.

СКА обратился в клубы КХЛ с предложением поддержать реформу судейства

Как стало известно «Чемпионату», хоккейный клуб СКА направил письма во все клубы КХЛ с проектом реформирования организации судейства.

«Текущий чемпионат продемонстрировал огромные проблемы в современной модели управления судейского департамента — судейские ошибки, отсутствие внятных объяснений спорных эпизодов, постановка судей выше клубов и игроков привела в этом сезоне к ряду скандалов и самое главное — к неспортивному итогу результатов матчей», — говорится в письме.

Проект повторяет предложение клубов, о котором ранее писал «Чемпионат». Основная его идея в том, что независимый судейский комитет будет подчиняться не руководству лиги, а Всероссийской коллегии судей. Он будет регулировать деятельность главного арбитра лиги и отчитываться перед советом директоров КХЛ, то есть клубам лиги.

ХК СКА планирует вынести предложение на обсуждение совета директоров и инициировать создание рабочих групп и совещаний по данному вопросу.

Роман Ротенберг обвинил МХЛ в непрофессионализме

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что Молодёжная хоккейная лига действует непрофессионально из-за отсутствия дат проведения финальной серии Кубка Харламова.

«Это не самом деле непрофессионально, так как тренерскому штабу очень тяжело в первую очередь выстроить тренировочный процесс подготовки к финалу. Ребята, тренерский штаб работали весь год, чтобы выйти в финал. Ежедневно. Конечно, в любой ситуации мы будем искать решение. У любой проблемы есть решение. Но это же недопустимо и непрофессионально. В команде собраны серьёзные игроки, серьёзный тренерский штаб. Почему такое отношения к команде, клубу?» — сказал Ротенберг в интервью «Матч ТВ».

Напомним, 10 апреля «Локо» обыграл «Чайку» и вышел в финал Кубка Харламова, где сыграет со «СКА-1946». Ярославцы во второй раз в истории МХЛ сыграют в решающей серии со «СКА-1946». Впервые команды встречались в финале в сезоне-2017/2018, победу одержал «Локо» (4−2).

Тертышный и Макрицкий войдут в тренерский штаб Гатиятулина в «Ак Барсе»

Как стало известно «Чемпионату», в тренерский штаб Анвара Гатиятулина в казанском «Ак Барсе» войдут Александр Макрицкий и Алексей Тертышный.

Макрицкий провёл сезон-2023/2024 в должности помощника главного тренера челябинского «Трактора».

Тертышный работал в подмосковном «Витязе». В октябре 2023-го после отставки Александра Завьялова стал исполняющим обязанности главного тренера до назначения на эту должность Дмитрия Рябыкина.

В ближайшее время руководство казанского клуба должно официально объявить о назначении Гатиятулина главным тренером «Ак Барса».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241085&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Стал известен состав сборной России U20 на Кубок Будущего

Федерация хоккея России на официальном сайте объявила состав молодёжной сборной для участия в Кубке Будущего, который пройдёт в Новосибирске. В расположение команды вызваны 28 хоккеистов.

Вратари: Евгений Волохин, Егор Заврагин (оба — «Югра»), Кирилл Зарубин («Академия Михайлова»).

Защитники: Никита Баклашев, Артём Кудашов, Магомед Шараканов (все — МХК «Динамо» Москва), Михаил Гуляев («Авангард»), Кирилл Жуков («Южный Урал»), Тимур Кол («Омские Ястребы»), Александр Пелевин («Зауралье»), Виталий Пестерев («Алмаз»), Антон Силаев («Торпедо»), Ярослав Цулыгин («Салават Юлаев»).

Нападающие: Никита Артамонов («Торпедо»), Егор Варюшкин (МХК «Спартак»), Алексей Васильков («Лада»), Максим Великов, Егор Соловьёв (оба — «Красная Армия»), Михаил Ильин («Северсталь»), Иван Казаковцев (МХК «Динамо» Сантк-Петербург), Артемий Кузнецов (ХК «Сочи»), Иван Кузьмин («Дизель»), Вячеслав Малов («Чайка»), Владимир Михалёв («Сибирь»), Эмиль Пьянов («Алмаз»), Егор Римашевский («Динамо» Москва), Иван Рябкин (МХК «Динамо» Москва), Николай Хворов («Омские Ястребы»).

Главным тренером команды назначен Николай Воеводин, его помощниками — Евгений Бобарико, Максим Семёнов. Дмитрий Мезенцев — тренер вратарей.

Напомним, международный турнир пройдёт с 25 по 28 апреля в Новосибирске. На «Сибирь-Арене» сыграют молодёжные сборные России, Беларуси и Казахстана, а также сборная игроков Студенческой хоккейной лиги.

Судьба второго полуфинала плей-офф ВХЛ решится в седьмом матче

В Альметьевске на стадионе «Юбилейный» завершился шестой матч полуфинальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), в котором местный «Нефтяник» принимал тюменский «Рубин». Со счётом 1:0 победу одержала команда гостей.

Автором единственного гола в матче стал нападающий Денис Давыдов, отличившийся в большинстве. Голкипер тюменской команды Егор Назаров оформил третий «сухарь» в текущем розыгрыше Кубка Петрова, отразив 32 броска.

Эта победа позволила «Рубину» сравнять счёт в серии — 3−3. Теперь второй финалист плей-офф ВХЛ определится в седьмом матче, который состоится 14 апреля в Тюмени.

Напомним, первый участник финала уже известен. Им стал тульский АКМ, выигравший серию у ханты-мансийской «Югры» со счётом 4−1.