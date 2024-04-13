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10:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Два года назад Голышеву не дали шанса в НХЛ. Сейчас он главный герой Кубка Гагарина

Анатолий ведет уральцев к долгожданному финалу.

Автомобилист
Металлург МгКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Нападающий «Автомобилиста» — лучший бомбардир Кубка Гагарина

Нынешний плей-офф КХЛ — самый богатый на сенсации за последние годы. Неожиданно преобразился «Трактор», который занял только шестое место на «Востоке», но добрался до бронзовых медалей. В шаге от финала «Металлург» — команда, прошлым летом сменившая главного тренера, а на лидерские роли в ней вышли молодые игроки. Удивил «Автомобилист». Екатеринбургский клуб год за годом относили к главным лузерам КХЛ, когда даже после успешных регулярок клуб с треском проваливался в плей-офф. Сейчас уральцы уже гарантировали бронзу и сохраняют шансы на финал. В числе главных героев команды — Анатолий Голышев.

Хоккей

КХЛ 2023-2024
1/2 финала, 13.04.2024, 14:30

Автомобилист-Металлург Мг-

Толя-гол всю карьеру на высшем уровне провел в «Автомобилисте» и долгое время входил в число вечно перспективных игроков. В 29 лет Голышев вырос в настоящего лидера «Автомобилиста». После игры в Магнитогорске Анатолий возглавил список бомбардиров плей-офф. За 14 матчей форвард набрал 16 (9+7) очков. Ближайшего партнера по команде — Алексея Макеева — Голышев опережает на 6 баллов. В серии с «Металлургом» Анатолий остался без очков в двух матчах, зато в трех остальных забросил четыре шайбы и еще пять раз ассистировал партнерам.

В регулярке Голышев смотрелся средне, зато раскрылся в кубковых матчах. Прогресс — заслуга не только самого игрока. В плей-офф изменился весь «Автомобилист». У команды проклюнулся характер, уральцы не испугались статусных соперников, как «Ак Барс» и СКА. Сошлись все звезды, и «Автомобилист» выдал лучший результат в истории КХЛ. На новый уровень в плей-офф вышли многие игроки. Помимо Голышева отметим Стефана Да Косту, который не играл настолько эффективно в кубковых матчах со времен ЦСКА, а последние годы нередко исчезал со льда в важные моменты.

Источник: РИА "Новости"

Голышев в плей-офф набрал феноменальную форму. Возможно, это сильнейший отрезок форварда на уровне КХЛ. Об этом говорят не только статистика и командные результаты, но и визуальные впечатления от игры. Голышев источает невероятную уверенность. К этому успеху Анатолий шел долго. В 2021 году он попробовал себя в Северной Америке, но в «Айлендерс» форварду не нашли места. Дебют в НХЛ откладывался, а за комплиментами тренеров и руководства не следовало повышения в основу. Отыграв 15 матчей в АХЛ, Голышев вернулся в родной клуб. В России форвард выбрал стабильность и уверенность в будущем.

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Анатолию 29 лет, 30 апреля заканчивается его контракт с «Автомобилистом». Игрок получит статус неограниченно свободного агента. По данным «СЭ», сейчас нападающий зарабатывает 45 миллионов рублей. После успешного плей-офф форвард может стойко настаивать на повышении оклада. Топ-форварда с российским паспортом в зрелом возрасте хочет получить каждый генеральный менеджер. Даже Андрей Разин на пресс-конференции после пятой игры сделал неожиданное предположение, отвечая на вопрос, почему «Магнитка» не может сдержать Голышева.

— Думаю, просто он на следующий сезон становится свободным агентом и очень хочет играть в «Металлурге». Готовы ли сделать ему предложение? Посмотрим, сколько он денег будет стоить, надо с Сергеем Юрьевичем [Гомоляко, спортивным директором] поговорить по этому поводу, — сказал Разин.

Пока «Автомобилист» бьется с «Металлургом», о перспективах Голышева можно только рассуждать. Сам игрок сосредоточен на плей-офф — никогда прежде Анатолий не играл в полуфинале Кубка Гагарина. И от того, как сложится серия с «Магниткой», в том числе зависит будущее игрока. Не исключено, что после сильного сезона в родном клубе Голышев захочет выйти из зоны комфорта и изучит предложения других клубов. Впрочем, больше верится в то, что «Автомобилист» договорится с ключевым нападающим на улучшенных условиях. Голышев — лицо клуба, за таких игроков надо цепляться и не жалеть денег в переговорах.

Автор: Михаил Скрыль

Металлург Мг
5:2
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