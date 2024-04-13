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13:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Аликин пропустит шестой матч серии с «Металлургом»

Вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин пропустит шестой матч полуфинальной серии плей-офф КХЛ против «Металлурга».

Автомобилист
Металлург МгКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

29-летний россиянин впервые пропустит игру текущего розыгрыша Кубка Гагарина. В воротах сыграет Владимир Галкин, в запасе Владислав Окоряк.

Счет в серии 3−2 в пользу «Металлурга». Шестой матч пройдет в Екатеринбурге и нанчется в 14:00 мск.

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