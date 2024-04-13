Аликин пропустит шестой матч серии с «Металлургом»
Вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин пропустит шестой матч полуфинальной серии плей-офф КХЛ против «Металлурга».
Автомобилист
Металлург МгКХЛ: таблица и календарь
Вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин пропустит шестой матч полуфинальной серии плей-офф КХЛ против «Металлурга».
29-летний россиянин впервые пропустит игру текущего розыгрыша Кубка Гагарина. В воротах сыграет Владимир Галкин, в запасе Владислав Окоряк.
Счет в серии 3−2 в пользу «Металлурга». Шестой матч пройдет в Екатеринбурге и нанчется в 14:00 мск.