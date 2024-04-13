«Автомобилист» и «Металлург» определят второго финалиста Кубка Гагарина в седьмом матче

ТАСС, 13 апреля. Екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 5:3 обыграл магнитогорский «Металлург» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге в присутствии 5 545 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе «Автомобилиста» отметились Никита Трямкин (6-я минута), Артем Каштанов (27), Алексей Макеев (28), Денис Баранцев (32), Стефан Да Коста (38). У проигравших отличились Данила Юров (31), Денис Зернов (39) и Роман Канцеров (42).

После третьей пропущенной шайбы тренерский штаб «Металлурга» принял решение заменить вратаря Илью Набокова. Вместо него на лед вышел Александр Смолов. Защитник «Металлурга» Макар Хабаров провел 300-й матч в КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 3−3. «Автомобилист» в третий раз сравнял счет по ходу противостояния. Решающий, седьмой матч серии пройдет 15 апреля в Магнитогорске. Победитель этой встречи выйдет в финал Кубка Гагарина, в котором сыграет с ярославским «Локомотивом». Первый матч финальной серии пройдет 18 апреля. В случае победы «Металлурга» в седьмой игре серия стартует в Магнитогорске, в случае успеха «Автомобилиста» — в Ярославле.

По итогам регулярного чемпионата «Металлург» занял первое место в Восточной конференции, «Автомобилист» стал пятым. В первом раунде «Металлург» обыграл хабаровский «Амур» (4−2 в серии), в четвертьфинале — московский «Спартак» (4−2). «Автомобилист» сначала выбил из борьбы казанский «Ак Барс» (4−1), затем — петербургский СКА (4−1).