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17:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Разин — об игре вратаря-дебютанта: как я могу быть доволен? Если бы «на ноль» отыграл…

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Автомобилиста» (3:5) в шестом матче серии Кубка Гагарина прокомментировал дебют в плей-офф КХЛ вратаря Александра Смолина.

Автомобилист
Металлург МгКХЛ: таблица и календарь
Разин — об игре вратаря-дебютанта: как я могу быть доволен? Если бы «на ноль» отыграл… | Источник: Чемпионат.com

— Довольны игрой Смолина?

— Парень совсем молодой, вышел в такой игре. Ну как я могу быть доволен? Если бы он «на ноль» отыграл, был бы доволен. В том, что он пропустил, он не виноват. Думаю, опыт — классная вещь, вышел, отметился. Думаю, он даже микроматч свой выиграл.

— «Металлург» переигрывал «Автомобилист», но что не получалось в решающем моменте атак?

— Вы задаёте вопрос, как будто мы по воротам совсем не бросали. И Хабаров бросал, она случайно не зашла. Ещё были моменты, когда бросали по воротам. Да, мы контролировали шайбу, выводили на ударную позицию, бросали, но не забили.

— У «Автомобилиста» в старте вышел Галкин, это как-то повлияло?

— Мне всё равно, какие проблемы у соперника. Меня волнуют только проблемы «Металлурга» — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Автомобилист
5:3
1:0, 4:2, 0:1
Металлург Мг
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