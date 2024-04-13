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20:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Канадский нападающий Линден Вей перейдёт в «Авангард»

Омский «Авангард» подпишет контракт с канадским хоккеистом Линденом Веем.

АвангардКХЛ: таблица и календарь
Канадский нападающий Линден Вей перейдёт в «Авангард» | Источник: Чемпионат.com

«Мы хотели видеть Линдена в составе ещё до дедлайна сезона-2023/2024, но “Адлер Маннгейм” отказал в расторжении действующего контракта и переходе. Поскольку все обязательства перед прежним клубом нападающий выполнил, ничего не препятствует заключению контракта с “Авангардом”. Подводя итоги сезона, мы отмечали, в каком направлении хотим усилить команду. Вей добавит нам вариативности и мастерства в центральной линии. Это высококвалифицированный центрфорвард с правым хватом, карьерой доказавший свою состоятельность, в том числе в решающих играх за Кубок Гагарина», — приводит слова Курьянова пресс-служба «Авангарда».

Вей провёл сезон-2023/2024 в немецком «Адлер Маннгейм», где за 45 матчей набрал 46 (8+38) очков при показателе полезности «+9». Нападающий является обладателем Кубка Гагарина — 2019 в составе ЦСКА.

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