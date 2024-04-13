Канадский нападающий Линден Вей перейдёт в «Авангард»

«Мы хотели видеть Линдена в составе ещё до дедлайна сезона-2023/2024, но “Адлер Маннгейм” отказал в расторжении действующего контракта и переходе. Поскольку все обязательства перед прежним клубом нападающий выполнил, ничего не препятствует заключению контракта с “Авангардом”. Подводя итоги сезона, мы отмечали, в каком направлении хотим усилить команду. Вей добавит нам вариативности и мастерства в центральной линии. Это высококвалифицированный центрфорвард с правым хватом, карьерой доказавший свою состоятельность, в том числе в решающих играх за Кубок Гагарина», — приводит слова Курьянова пресс-служба «Авангарда».